Воды нет и не будет: оккупанты в Мариуполе наконец-то признали, что не могут возобновить поставки
Источник:телеграм-канал "Андрющенко Time"
В разбомбленном Мариуполе совершенно нет условий для нормального существования. Оккупанты наконец признали – водоснабжение в городе им не восстановить.
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Жители Левобережного района будут вынуждены и дальше жить без элементарных условий цивилизации. Трубы полностью разрушены после постоянных обстрелов российской армии.
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Это же касается значительной части Центрального и Приморского районов. Большинство их обитателей тоже будут без воды.
Воронка от ФАБ-1000 в центре города наглядно демонстрирует почему. Большинство коммуникаций просто невозможно восстановить,
– рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
На строительство новых коммуникаций уйдут годы, а у российских оккупантов, как метко заметил Андрющенко, их просто нет.
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Возле Мариуполя вдвое увеличилось количество массовых захоронений
В поселке Старый Крым, расположенном возле Мариуполя, с мая вдвое увеличилось количество массовых захоронений. Спутники зафиксировали российскую технику, которая продолжает выкапывать траншеи. В общей сложности в поселке могут быть похоронены 15 тысяч мариупольцев.
Андрющенко рассказал, что захоронений стало больше из-за того, что россияне начали разбирать завалы многоэтажек. А там под каждой – настоящий могильник. Поэтому все тела просто сбрасывают в общую яму. При этом "доброжелательные" российские солдаты предлагают горожанам похоронить родственников в отдельных могилах за 20 тысяч гривен. Однако даже если семья насобирает такие деньги, то должна ждать захоронения родни неделями.
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