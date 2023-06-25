Оккупанты начали проверять детей Мариуполя на "лояльность к Украине"
Источник:Центр национального сопротивления
Российские захватчики в Мариуполе начали проверять подростков на причастность к партизанскому движению. Их также призывают сообщать о "ненадежных товарищах".
Об этом стало известно после того, как во временно оккупированном Бердянске в Запорожье россияне убили двух подростков – Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. Враги цинично заявили, что якобы "ликвидировали террористов".
Смотрите также В Бердянске назовут школу в честь 16-летнего Тиграна, которого могли убить оккупанты
Что известно о проверке подростков в Мариуполе
В Центре национального сопротивления объяснили, что детей:
- останавливают на блок-постах;
- проверяют телефоны;
- спрашивают о наличии российской бумажки, ведь российский паспорт получают с 14 лет.
Также российские захватчики проводят "профилактические беседы". Во время этих разговоров они требуют сообщать им о "ненадежных товарищах".
В целом в городе наблюдается усиление фильтрационных мероприятий, а также продолжаются практика похищения жителей,
– отметили в Центре национального сопротивления.
Россияне убили двух подростков на оккупированных территориях
Российские захватчики во временно оккупированном Бердянске Запорожской области убили двух подростков – Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова.
В Центре национального сопротивления рассказали, что трагедия произошла вечером 24 июня в центре Бердянска. Между двумя подростками и оккупантами началась перестрелка. Одного оккупанта и полицейского коллаборанта убили. Впоследствии враги сообщили о гибели подростков.
Россияне уже преследовали подростков. Еще в сентябре 2022 года они 5 дней пытали Тиграна Оганнисяна.
В мае 2023 года оккупанты выдвинули подросткам обвинения по статье 281 уголовного кодекса России, предусматривающей 10 – 20 лет заключения.
Европарламент потребовал передать ребят на контролируемую Украиной территорию, однако россияне этого не выполнили. Подробнее о трагедии читайте по ссылке.