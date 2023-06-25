Оккупанты начали проверять детей Мариуполя на "лояльность к Украине"

Российские захватчики в Мариуполе начали проверять подростков на причастность к партизанскому движению. Их также призывают сообщать о "ненадежных товарищах".

Об этом стало известно после того, как во временно оккупированном Бердянске в Запорожье россияне убили двух подростков – Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. Враги цинично заявили, что якобы "ликвидировали террористов".

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Что известно о проверке подростков в Мариуполе

В Центре национального сопротивления объяснили, что детей:

останавливают на блок-постах;

проверяют телефоны;

спрашивают о наличии российской бумажки, ведь российский паспорт получают с 14 лет.

Также российские захватчики проводят "профилактические беседы". Во время этих разговоров они требуют сообщать им о "ненадежных товарищах".

В целом в городе наблюдается усиление фильтрационных мероприятий, а также продолжаются практика похищения жителей,

– отметили в Центре национального сопротивления.

Россияне убили двух подростков на оккупированных территориях

Российские захватчики во временно оккупированном Бердянске Запорожской области убили двух подростков – Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова.

В Центре национального сопротивления рассказали, что трагедия произошла вечером 24 июня в центре Бердянска. Между двумя подростками и оккупантами началась перестрелка. Одного оккупанта и полицейского коллаборанта убили. Впоследствии враги сообщили о гибели подростков.

Россияне уже преследовали подростков. Еще в сентябре 2022 года они 5 дней пытали Тиграна Оганнисяна.

В мае 2023 года оккупанты выдвинули подросткам обвинения по статье 281 уголовного кодекса России, предусматривающей 10 – 20 лет заключения.

Европарламент потребовал передать ребят на контролируемую Украиной территорию, однако россияне этого не выполнили. Подробнее о трагедии читайте по ссылке.