Россияне готовятся драться за Мариуполь, – Андрющенко обратился к местным жителям
Источник:Петр Андрющенко
Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики готовятся к обороне в Мариуполе. Ведь оккупанты строят укрепления.
Советник городского головы города пояснил, что не стоит недооценивать сложность работы для наших Вооруженных Сил Украине, которая их ждет впереди. Чиновник также обратился к местным жителям с призывом.
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Что происходит во временно оккупированном Мариуполе
Так выглядят укрепления, что россияне строят в Мариуполе у мостов. Можете сами увидеть – рвы, бетонные бункеры с огневыми точками. Все замаскировано. Без знания, что оно там – увидеть сложно,
– рассказал Андрющенко.
По его словам, все укрепления построены за последние месяцы. Их враги возвели:
- у каждого моста через реки Кальчик и Кальмиус;
- по всей их длине в Мариуполе и поселках в окрестностях.
"Россияне готовятся. Готовятся драться за Мариуполь. Поэтому не стоит недооценивать сложность работы для наших ВСУ, которая впереди", – объяснил мэрский советник.
Оккупанты готовятся биться за Мариуполь / Фото Петра Андрющенко
Он также уточнил, что хуже всего для Мариуполя то, что это добьет город. Ведь российские захватчики, будь то обороняющиеся или наступающие – все превращают в пепел.
Хуже всего для мариупольцев – их снова будут держать заложниками и живым щитом оккупанты. Что делать? Уезжать, пока можно,
– призвал советник городского головы.
Последние новости Мариуполя
- 13 мая к российским захватчикам возле временно оккупированного Мариуполя пришел "хлопок". В частности, взрыв прогремел в здании в селе Республика возле Мариуполя. Там периодически находились оккупанты. Туда враги вызвали ориентировочно 20 скорых. По предварительным данным, погибли 50 российских захватчиков.
- Россия пыталась восстановить памятник Ленину в городе, однако, не получилось. В местном парке "Городской сад" Ленин остался без лица, разбит также и сам постамент.
- Более того, в Мариуполе на здании разрушенного дворца культуры "Искра" вывесили украинский флаг. Местные показывают, что они ждут ВСУ и возвращения в Украину.