Россияне готовятся драться за Мариуполь, – Андрющенко обратился к местным жителям

Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики готовятся к обороне в Мариуполе. Ведь оккупанты строят укрепления.

Советник городского головы города пояснил, что не стоит недооценивать сложность работы для наших Вооруженных Сил Украине, которая их ждет впереди. Чиновник также обратился к местным жителям с призывом.

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Что происходит во временно оккупированном Мариуполе

Так выглядят укрепления, что россияне строят в Мариуполе у мостов. Можете сами увидеть – рвы, бетонные бункеры с огневыми точками. Все замаскировано. Без знания, что оно там – увидеть сложно,

– рассказал Андрющенко.

По его словам, все укрепления построены за последние месяцы. Их враги возвели:

у каждого моста через реки Кальчик и Кальмиус;

по всей их длине в Мариуполе и поселках в окрестностях.

"Россияне готовятся. Готовятся драться за Мариуполь. Поэтому не стоит недооценивать сложность работы для наших ВСУ, которая впереди", – объяснил мэрский советник.

Оккупанты готовятся биться за Мариуполь / Фото Петра Андрющенко

Он также уточнил, что хуже всего для Мариуполя то, что это добьет город. Ведь российские захватчики, будь то обороняющиеся или наступающие – все превращают в пепел.

Хуже всего для мариупольцев – их снова будут держать заложниками и живым щитом оккупанты. Что делать? Уезжать, пока можно,

– призвал советник городского головы.

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