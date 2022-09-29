В Мариуполе продолжается зачистка проукраинских жителей

В Мариуполе российские оккупанты начали зачистку проукраинских жителей на одной из улиц. Речь идет об улице Лавицкого.

Соответствующую информацию сообщил советник городского главы Петр Андрющенко, ссылаясь на данные телеграм-канала "Мариуполь. Сопротивление". По его словам, такая ситуация там по состоянию на 29 сентября.

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В Мариуполе россияне устроили зачистки проукраинским жителям

По словам советника мэра города, российские оккупанты окружили дорогу вдоль – от суда и до кафе "Эвита". Более того, по его данным:

на улице Лавицкого, возле дома суда стоит патруль оккупантов;

в частности, две машины патруля;

они разворачивают машины и не пускают людей в сторону площади Свободы.

оккупанты говорят людям идти дворами.

По улице Лавицкого ходят по домам и квартирам. С подъезда в подъезд,

– подтвердил Андрющенко.

По его словам, идет зачистка проукраинских жителей города. Он также призвал людей быть внимательными и предупредить близких об опасности.

Людям советуют уезжать из Мариуполя

Советник мэра Мариуроля Петр Андрющенко заявил, что жителям города нужно немедленно эвакуироваться из города. Все потому, что российские захватчики уже совсем скоро собираются объявить мобилизацию.

По некоторым сообщениям, готовы брать даже женщин. По данным Андрющенко:

оккупанты собираются начать мобилизацию ориентировочно с 10 октября;

согласно переписке с гауляйтером иващенко и предателем, возглавляющим одну из местных больниц, Орлянским, медику приказали подать списки подлежащих бронированию до 10 октября;

вероятнее всего, мобилизация будет происходить на временно оккупированных территориях. То есть туда приедет автобус, в который напакуют мужчин и повезут на фронт;

подобный "эксперимент" оккупанты недавно проводили в одном из районов Мариуполя.

Петр Андрющенко объяснил, что люди могут выехать через территорию россии в страны Балтии, где принимают беженцев по украинскому паспорту. Ведь после так называемой "аннексии" окно может закрыться.

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