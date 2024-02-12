В Мариуполе российские военные на "Урале" снесли машину с семьей: погиб человек

Российские военные на грузовике "Урал" снесли легковую машину мирных жителей. В ней ехала семья с ребенком.

О трагедии вечером 11 февраля сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он показал ужасные кадры очередного преступления российских оккупантов.

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В Мариуполе россияне сбили авто гражданских

Петр Андрющенко написал, что страшная авария произошла на мариупольской улице Куприна. Там российский военный "Урал" россиян снес легковое авто.

В машине ехала семья – муж с женой и их ребенок.

Водитель скончался на месте. Пассажирка (жена) не пострадала, за жизнь ребенка борются в больнице,

– сообщил советник мэра.

В Мариуполе россияне снесли машину с гражданскими: смотрите видео

Петр Андрющенко также показал кадры, которые подтверждают трагическую гибель мирного жителя.



Россияне в Мариуполе убили мужчину и очень травмировали ребенка

"Соболезнования родным. К сожалению, россияне продолжают безнаказанно убивать мариупольцев", – написал Андрющенко.

Оккупанты снова совершили аварию в Мариуполе с пострадавшими

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье погибшего мужчины.

Уже утром 12 февраля Петр Андрющенко рассказал, что враги сбили еще одну гражданскую машину во временно оккупированном Мариуполе. На этот раз люди выжили, однако есть раненые.

Опять российские оккупанты сбили гражданское авто. На этот раз пострадал ребенок,

– заявил советник городского главы.

Он отметил, что на этот раз уже нет слов, чтобы прокомментировать действия врагов, даже нецензурных.

Россия снова вредит гражданским на оккупированных территориях

С начала полномасштабного вторжения Россия ранила на территории Украины по меньшей мере 1218 детей. По данным Офиса генпрокурора, пропали 2 тысячи 161 ребенок, погибло 526 детей, враг депортировал 19 546 детей.