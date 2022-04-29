В Мариуполе россияне выдают за мертвых азовцев своих же солдат

Российская пропаганда продолжает снимать фейковые видео из Мариуполя. На этот раз они выдали своих же убитых солдат за азовцев.

Россияне выдают собственные потери за украинские

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что у убитых солдат на руке белая лента, а такую носят именно русские воины.

Это важно Просим ждать официальной информации, – горсовет Мариуполя по эвакуации из "Азовстали"

Фейки. Кафиры не останавливаются штамповать бравурные видео о потерях "нацбатов". Но в этой гонке "кто лучше лжет" все чаще выдают собственные потери за украинские,

– написал Андрющенко.

Пропагандисты показали нацистские батальоны



Телеграмма-канал пропагандистов, работающих на RT опубликовал видео, о глобальных потерях "Азова" в частном секторе возле завода Азовсталь.

На видео невозможно идентифицировать место съемки (с учетом уличных боев вчера и отсутствия канонады), вероятно, в другом, удаленном от завода районе города.

Однако вместо убитых азовцев на кадрах видны только убитые русские.

На 48 секунде, где общим планом показывают "потери Азова", мы видим… убитого россиянина с белой лентой на руке. Мы, конечно, согласны с тем, что нацистские батальоны – это русские. Но не часто они признают это сами,

– зиронизировал Андрющенко.

Вбросы пропагандистов о Мариуполе уже традиция

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