В Мариуполе россияне рассылают местным сообщения: заманивают на войну "заоблачными" зарплатами

17 августа 2022 , 22:36
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российские оккупанты на территории временно оккупированного Мариуполя пытаются "агитировать" людей воевать за россию. "Мотивировать" они пытаются рублями.

Соответствующую информацию 24 каналу сообщили источники в разведке. Известно, что они отправляют людям сообщения по телефону.

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В Мариуполе украинцев "агитируют" воевать за россию

В Мариуполе россияне каждый день сбрасывают на мобильные местным мужчинам смс с приглашением проходить военную службу. Обещают 200 – 300 тысяч рублей зарплаты в месяц,
– сообщил источник в разведке.

Также там вспомнили людям, какие последствия прихода россии в город:

  • все разбили, лишили людей всего, что у них было;
  • тысячи таких мобилизованных украинцев погибли;
  • "теперь такими же контрактниками хотят сделать людей, которым просто нет как зарабатывать на еду".

Кратко о последних новостях из Мариуполя

  • Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что сосчитать погибших в городе украинцев смогут только после деоккупации территории. Однако осторожно добавил, что Мариуполь точно превысил количество жертв в Хиросиме и Нагасаки. Речь идет о более чем 50 тысячах жертв.
  • Также Петр Андрющенко рассказал, что зафиксировали первый факт обратной депортации. А именно – 60 человек вернулись из российского города Псков.
  • Стоит вспомнить, что оккупанты не в первый раз отправляют людям сообщения с призывом воевать за них. Ранее Петр Андорющенко сообщал, что "рекламное" сообщение о вступлении в армию оккупантов получили пользователи оккупационной мобильной связи "Феникс".

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Автор: Діана Квасневська