В Мариуполе россияне рассылают местным сообщения: заманивают на войну "заоблачными" зарплатами

российские оккупанты на территории временно оккупированного Мариуполя пытаются "агитировать" людей воевать за россию. "Мотивировать" они пытаются рублями.

Соответствующую информацию 24 каналу сообщили источники в разведке. Известно, что они отправляют людям сообщения по телефону.

Читайте также В Мариуполе парень сфотографировался у разбомбленного дома с украинским флагом

В Мариуполе украинцев "агитируют" воевать за россию

В Мариуполе россияне каждый день сбрасывают на мобильные местным мужчинам смс с приглашением проходить военную службу. Обещают 200 – 300 тысяч рублей зарплаты в месяц,

– сообщил источник в разведке.

Также там вспомнили людям, какие последствия прихода россии в город:

все разбили, лишили людей всего, что у них было;

тысячи таких мобилизованных украинцев погибли;

"теперь такими же контрактниками хотят сделать людей, которым просто нет как зарабатывать на еду".

Кратко о последних новостях из Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что сосчитать погибших в городе украинцев смогут только после деоккупации территории. Однако осторожно добавил, что Мариуполь точно превысил количество жертв в Хиросиме и Нагасаки. Речь идет о более чем 50 тысячах жертв.

Также Петр Андрющенко рассказал, что зафиксировали первый факт обратной депортации. А именно – 60 человек вернулись из российского города Псков.

Стоит вспомнить, что оккупанты не в первый раз отправляют людям сообщения с призывом воевать за них. Ранее Петр Андорющенко сообщал, что "рекламное" сообщение о вступлении в армию оккупантов получили пользователи оккупационной мобильной связи "Феникс".

Смотрите также – россия начала возвращать жителей Мариуполя домой: видео