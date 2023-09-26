В Мариуполе российскому политику прилетело в голову монтировкой

Российский политик Николай Ишков уже покатался. Он приехал во временно оккупированный Мариуполь, где получил монтировкой по голове.

Известно, что российский гражданин родом из Курска. Так что информацию об инциденте сообщили местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте с российским политиком

Россиянам постоянно не везет в Украине. В этот раз не стал исключением для Ишкова. Известно, что ему в Мариуполе пробили голову монтировкой.

Николай Ишков госпитализирован, а нападавшие задержаны,

– заявили пропагандисты.

Правда, они не объяснили, кем были нападавшие и почему Ишкову прилетело по голове. Хотя известно, что он в 2022 году баллотировался в городские депутаты Курска от партии "Справедливая Россия", однако снял свою кандидатуру,

Некоторые телеграм-каналы отметили, что Ишков якобы "активист из Курска". По их данным, у него сотрясение мозга. Более того, пишут, что нападающие на самом деле не задержаны.

Однако сам Ишков заявил, что якобы знает, кто на него напал. В частности, говорится о "ждунах", ожидающих возвращения Мариуполя под контроль Украины". Именно так он назвал людей, которые хотят жить на своей земле и в своем государстве, а не под оккупантами.

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