Происходит что-то страшное: Андрющенко рассказал, как живет оккупированный Мариуполь

В Мариуполе творится что-то ужасное. Россияне никак не борются с проблемами в городе, и только красят центральные улицы.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на улицах Мариуполя просто воняет фекалиями. А вот 2 июня там прогремел мощный взрыв.

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Канализация и медицина

Андрющенко отметил, что в городе происходит что-то страшное. Россияне дождались, чтобы местные привыкли к ужасу, и уже им было нормально и так. В Мариуполе огромные проблемы с водоотводом. Резервуары заполнены, и они выходят наружу, потому что россияне не знают элементарных законов физики. Кроме того, в городе огромные проблемы с медициной.

Медицинская система в полном коллапсе. Еще хуже, чем была. До сих пор, на самом деле, во всем известной больнице не работает лифт, а там 9 этажей. На 7 этаже расположена травматология. На 7 этаж на носилках несут на лестнице людей. Какая это может быть медицина, о чем еще можно дальше говорить. Сплошной обман происходит,

- отметил советник городского головы Мариуполя.

Проблемы с имуществом, экоцид и болезни

По его словам, в Мариуполе массово сносят жилье. Причем, никто не ведет никаких реестров, как именно люди пострадали, чтобы компенсировать убытки. Более того, имущество украинцев отбирают и оно переходит в собственность ДНР. Кроме того, в Мариуполе запретили пляжный сезон, потому что россияне сами признают, что купаться в Азовском море и других водоемах опасно из-за возможных эпидемий.

"Холера возможно снова будет вспыхивать. Вообще неизвестно, что еще может быть. Лучше не будет. Как бы ярко они не красили. Проблемы, которые есть в городе, они не решаются. Все ухудшается. Свет вырубает систематически, хоть у них нет обстрелов, нет блэкаутов, электрогенерация заходит с территории России, и все равно света нет", – подчеркнул Андрющенко.

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