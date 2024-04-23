"Горел камыш" и "гремел гром": в Мариуполе, вероятно, прилет и пожар

Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар. Оккупационные власти успокаивают население и настаивают на том, что это просто "гром".

В Мариуполе в ночь на 23 апреля прогремели взрывы. Также известно о масштабном возгорании на территории города.

Смотрите также Удар по Харьковской телебашне: в Воздушных силах назвали цель такой атаки

Вероятно, был прилет

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале написал, что весь город мог наблюдать, как на Левобережье пылал прилет. Россияне заявили, что звук, который слышали местные – просто гром.

Чуть позже оккупанты сказали, что в городе "горел камыш".



В Мариуполе вспыхнул пожар / Фото Петра Андрющенко

При том, что в городе пожара ни камыша, ни реки, ни лужи с лягушкой. Даже фонтана нет,

– высмеял он захватчиков.

В результате прилета есть раненые

По информации от Мариупольского Сопротивления с места попадания в Левобережном районе после пожара вывезли раненых на трех грузовиках "Урал" в сторону Новоазовска.

Это означает, что они или в тяжелом состоянии и их примут в мариупольском госпитале, или погибшие.

Оккупанты, в свою очередь, чтобы замолчать прилет сообщили о ликвидации пожара в Кальмиусском районе.

Одна проблема – прилет и пожар происходили в Левобережном районе, минимум в 11 километрах от места, указанного пропагандистами,

– написал Андрющенко.

Россияне готовятся к новой провокации на ЗАЭС