"Горел камыш" и "гремел гром": в Мариуполе, вероятно, прилет и пожар
Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар. Оккупационные власти успокаивают население и настаивают на том, что это просто "гром".
В Мариуполе в ночь на 23 апреля прогремели взрывы. Также известно о масштабном возгорании на территории города.
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Вероятно, был прилет
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале написал, что весь город мог наблюдать, как на Левобережье пылал прилет. Россияне заявили, что звук, который слышали местные – просто гром.
Чуть позже оккупанты сказали, что в городе "горел камыш".
В Мариуполе вспыхнул пожар / Фото Петра Андрющенко
При том, что в городе пожара ни камыша, ни реки, ни лужи с лягушкой. Даже фонтана нет,
– высмеял он захватчиков.
В результате прилета есть раненые
По информации от Мариупольского Сопротивления с места попадания в Левобережном районе после пожара вывезли раненых на трех грузовиках "Урал" в сторону Новоазовска.
Это означает, что они или в тяжелом состоянии и их примут в мариупольском госпитале, или погибшие.
Оккупанты, в свою очередь, чтобы замолчать прилет сообщили о ликвидации пожара в Кальмиусском районе.
Одна проблема – прилет и пожар происходили в Левобережном районе, минимум в 11 километрах от места, указанного пропагандистами,
– написал Андрющенко.
Россияне готовятся к новой провокации на ЗАЭС
- По имеющимся данным разведки, российские захватчики готовятся к проведению еще одной операции под фальшивым флагом на ЗАЭС. Это может повлиять на безопасность самой атомной станции, которую в 2022 году оккупировали россияне.
- В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Россия – единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира.
- Пока российские захватчики находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и имеют возможность проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована.