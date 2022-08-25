В Мариуполе пожар с поля перекинулся на уцелевшие дома: жители тушат его своими силами

В оккупированном россией Мариуполе пожар с поля перекинулся на уцелевшие дома. Оккупанты не тушат пожар, поэтому людям собственными силами приходится бороться со стихией.

Пожар перекинулся на микрорайон "Восточный"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал детали пожара, возникшего в оккупированном городе. В четверг, 25 августа, Андрющенко в обед информировал, что микрорайон "Восточный" снова в дыму из-за пожаров в поле.

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российские захватчики 24 августа в сети убеждали, что потушили пожар, однако на самом деле это не так. Советник мэра Мариуполя информировал, что в микрорайоне "Восточный" отсутствует водоснабжение, что увеличивает риски, что россияне уничтожат район полностью без бомбардировок.

Около 14:30 Петр Андрющенко сообщил, что пожар в поле все-таки перекинулся на жилые дома. По его информации, горят дома и здание школы №69.

Как отметил Андрющенко, пожар распространяется по микрорайону "Восточный", где нет ни одного пожарного. Советник городского головы Мариуполь подчеркнул, что оккупационные власти не реагируют на пожар.

Пожар в Мариуполе: видео

В 15:49 Андрющенко написал, что люди собственными силами пытаются обуздать пожар. Они ездят на море за песком, чтобы потушить пожар, поскольку воды нет.

По словам советника мэра Мариуполя, российские спасатели не отвечают, а так называемая "власть" не в городе. Андрющенко опубликовал еще одно видео, на котором Мариуполь в дыму из-за пожара.

Мариуполь в дыму: видео

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