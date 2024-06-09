В ночном клубе Мексики обвалился балкон с людьми: страшные кадры

Смертельный инцидент произошел на прошлой неделе в мексиканском Сан-Луис-Потосе. Там в одном из ночных баров обвалился стеклянный балкон, на котором находились люди.

В ночь на 8 июня большая толпа собралась в клубе Rich, расположенном на третьем этаже торгового центра. Там должен был состояться концерт известного певца Кевина Морено.

Смотрите также Президентом Мексики впервые в истории стала женщина

Есть жертвы и много раненых

В какой-то момент стеклянные перила балкона не выдержали нагрузки и внезапно обвалились. Более 10 молодых людей, которые стояли у перил, упали с высоты около двенадцати метров. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 15 получили ранения.

Как рассказывают очевидцы трагедии, клуб был переполнен, поэтому десятки молодых людей начали собираться в коридорах возле самого заведения, таким образом увеличивая давление на стеклянные поручни.

Известно, что после смертельного падения в клубе началась паника и толкотня, что увеличило количество пострадавших.

Прокуратура уже начала расследование по факту гибели двух человек.

Что происходило в клубе Сан-Луис-Потоси: смотрите видео

Люди упали с третьего этажа: смотрите видео

Момент падения людей с балкона: видео содержит чувствительные кадры +18

В Ужгороде в веревочном парке оборвался трос с детьми