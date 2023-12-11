В Мелитополе громко: полчаса слышны взрывы в разных районах города

Утром 11 декабря во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. Их слышно в разных районах города уже полчаса.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров. Больше деталей о причинах взрывов не было.

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"В пока оккупированном Мелитополе громко. Жители сообщают об очереди взрывов, которые уже в течение получаса слышны в разных районах города", – сообщил Федоров.

Оккупационные власти пока не комментировали взрывы. Впрочем, как обычно, они либо просто промолчат, либо придумают, что это "плановые" взрывы.

Следует дождаться подтверждений от ВСУ или сил сопротивления. Возможно, причиной взрывов является ликвидация оккупантов или коллаборантов, или же это прилет по военным базам врага.

Ситуация в Мелитополе