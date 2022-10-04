В Мелитополе оккупанты сравняли курс гривны и рубля: цены в магазинах заоблачные

Во временно оккупированном Мелитополе осложнилась экономическая ситуация. Из-за произвола российских захватчиков в городе существенно выросли цены.

Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, сейчас в обращении в Мелитополе есть как гривна, так и российский рубль.

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Однако россияне делают все, чтобы вытеснить из обращения украинскую валюту.

Оккупанты полностью сравнили курс гривны и рубля, тем самым обесценивая нашу гривну. Поэтому цены в магазинах сверхвысокие,

– подчеркнул Федоров.

В оккупированном Мелитополе выросли цены

По словам мэра Мелитополя, из-за высоких цен большинство продуктов недоступны для мелитопольцев.

В частности, мясо птицы стоит от 250 до 280 рублей или гривен за килограмм.

за килограмм. А за фрукты нужно заплатить от 150 до 180 гривен или рублей.

Большинство жителей города не могут себе это позволить, ведь 80% из них – безработные,

– сказал Федоров.

Получают ли мелитопольцы зарплаты и пенсии от Украины

Мэр Мелитополя сообщил, что в оккупированном городе проживает около 60 тысяч гражданского населения. Это чуть меньше половины того количества, которое там жило в мирное время.

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"Украина выполняет все свои обязательства перед нашими гражданами, продолжая выплачивать пенсии, зарплаты и социальные выплаты", – сказал Федоров.

В частности, более 30 тысяч пенсионеров в Мелитополе получают пенсии.

Украина выплачивает зарплату почти 2,5 тысяч работников образовательной отрасли.

Также зарплату получают около 1 тысячи мелитопольских медиков.

"Конечно, речь идет только о тех, кто не стал коллаборантом и не пошел на сотрудничество с врагом", – отметил мэр Мелитополя.

Как мелитопольцы получают выплаты

Жители города получают средства на банковские карты. Как отметил Федоров, в течение последнего месяца рассчитываться карточками и гривной в целом стало очень сложно.

Если раньше безналичная гривня стоила дешевле, чем наличная, потому что все пытались найти наличные, то сегодня видим обратную тенденцию. Россияне максимально ущемляют гривну,

– подчеркнул мэр Мелитополя.

В Мелитополе возникли проблемы с медикаментами

Также в городе возникли серьезные проблемы в медицинской сфере. Как рассказал Федоров в эфире национального марафона, в течение 7 месяцев войны украинская сторона снабжала медикаментами больницы на оккупированной территории.

Волонтеры, рискуя своей жизнью, ежедневно доставляли медикаменты в Мелитополь. Однако уже третью неделю россияне почти не пропускают медикаменты.

– отметил он.

Из-за этого возникла серьезная угроза жизни людей, имеющих хронические заболевания.

"В частности, речь идет об инсулинозависимых людях и о тех, кто трижды в неделю нуждается в гемодиализе. Ситуация обостряется, потому что из России медикаменты не поставляются", – подчеркнул Федоров.

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