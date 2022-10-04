В Мелитополе оккупанты сравняли курс гривны и рубля: цены в магазинах заоблачные
Во временно оккупированном Мелитополе осложнилась экономическая ситуация. Из-за произвола российских захватчиков в городе существенно выросли цены.
Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, сейчас в обращении в Мелитополе есть как гривна, так и российский рубль.
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Однако россияне делают все, чтобы вытеснить из обращения украинскую валюту.
Оккупанты полностью сравнили курс гривны и рубля, тем самым обесценивая нашу гривну. Поэтому цены в магазинах сверхвысокие,
– подчеркнул Федоров.
В оккупированном Мелитополе выросли цены
По словам мэра Мелитополя, из-за высоких цен большинство продуктов недоступны для мелитопольцев.
- В частности, мясо птицы стоит от 250 до 280 рублей или гривен за килограмм.
- А за фрукты нужно заплатить от 150 до 180 гривен или рублей.
Большинство жителей города не могут себе это позволить, ведь 80% из них – безработные,
– сказал Федоров.
Получают ли мелитопольцы зарплаты и пенсии от Украины
Мэр Мелитополя сообщил, что в оккупированном городе проживает около 60 тысяч гражданского населения. Это чуть меньше половины того количества, которое там жило в мирное время.
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"Украина выполняет все свои обязательства перед нашими гражданами, продолжая выплачивать пенсии, зарплаты и социальные выплаты", – сказал Федоров.
- В частности, более 30 тысяч пенсионеров в Мелитополе получают пенсии.
- Украина выплачивает зарплату почти 2,5 тысяч работников образовательной отрасли.
- Также зарплату получают около 1 тысячи мелитопольских медиков.
"Конечно, речь идет только о тех, кто не стал коллаборантом и не пошел на сотрудничество с врагом", – отметил мэр Мелитополя.
Как мелитопольцы получают выплаты
Жители города получают средства на банковские карты. Как отметил Федоров, в течение последнего месяца рассчитываться карточками и гривной в целом стало очень сложно.
Если раньше безналичная гривня стоила дешевле, чем наличная, потому что все пытались найти наличные, то сегодня видим обратную тенденцию. Россияне максимально ущемляют гривну,
– подчеркнул мэр Мелитополя.
В Мелитополе возникли проблемы с медикаментами
Также в городе возникли серьезные проблемы в медицинской сфере. Как рассказал Федоров в эфире национального марафона, в течение 7 месяцев войны украинская сторона снабжала медикаментами больницы на оккупированной территории.
Волонтеры, рискуя своей жизнью, ежедневно доставляли медикаменты в Мелитополь. Однако уже третью неделю россияне почти не пропускают медикаменты.
– отметил он.
Из-за этого возникла серьезная угроза жизни людей, имеющих хронические заболевания.
"В частности, речь идет об инсулинозависимых людях и о тех, кто трижды в неделю нуждается в гемодиализе. Ситуация обостряется, потому что из России медикаменты не поставляются", – подчеркнул Федоров.
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Ситуация на временно оккупированной территории Запорожской области: главное
- После того, как Россия объявила об аннексии 4 областей Украины, люди начали массово покидать временно оккупированные территории. В Васильевке тысячи человек стоят в очереди на выезд из города.
- Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, россияне ввели новые правила – для выезда теперь нужно сначала оформить специальный пропуск.
- После проведения псевдореферендумов оккупанты во временно захваченном Мелитополе начали проводить мобилизационные мероприятия. Мужчин в городе хватают прямо на улицах, а тех, кто хочет выехать – заставляют днями ждать в очереди.