Про це 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, зараз в обігу у Мелітополі є як гривня, так і російський рубль.

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Однак росіяни роблять усе, аби витіснити з обігу українську валюту.

Окупанти повністю зрівняли курс гривні та рубля, тим самим знецінюючи нашу гривню. Тому ціни в магазинах надвисокі,

– наголосив Федоров.

В окупованому Мелітополі зросли ціни

За словами мера Мелітополя, через високі ціни більшість продуктів недоступні для мелітопольців.

Зокрема, м'ясо птиці коштує від 250 до 280 рублів чи гривень за кілограм.

за кілограм. А за фрукти потрібно заплатити від 150 до 180 гривень або рублів.

Більшість мешканців міста не можуть собі це дозволити, адже 80% з них – безробітні,

– сказав Федоров.

Чи отримують мелітопольці зарплати та пенсії від України

Мер Мелітополя повідомив, що в окупованому місті проживає приблизно 60 тисяч цивільного населення. Це трохи менше половини від тієї кількості, яка там жила в мирний час.

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"Україна виконує всі свої зобов'язання перед нашими громадянами, продовжуючи виплачувати пенсії, зарплати та соціальні виплати", – сказав Федоров.

Зокрема, понад 30 тисяч пенсіонерів Мелітополя отримують пенсії.

Україна виплачує зарплату майже 2,5 тисячам працівників освітньої галузі.

Також зарплату отримують майже 1 тисяча мелітопольських медиків.

"Звичайно, йдеться лише про тих, хто не став колаборантом та не пішов на співпрацю з ворогом", – наголосив мер Мелітополя.

Як мелітопольці отримують виплати

Жителі міста отримують кошти на банківські картки. Як зазначив Федоров, протягом останнього місяця розраховуватися картками та гривнею загалом стало дуже складно.

Якщо раніше безготівкова гривня коштувала дешевше, ніж готівкова, тому що всі намагалися знайти готівку, то сьогодні бачимо зворотну тенденцію. Росіяни максимально утискають гривню,

– наголосив мер Мелітополя.

У Мелітополі виникли проблеми з медикаментами

Також у місті виникли серйозні проблеми у медичній сфері. Як розповів Федоров в ефірі національного марафону, протягом 7 місяців війни українська сторона забезпечувала медикаментами лікарні на окупованій території.

Волонтери, ризикуючи власним життям, щодня доставляли медикаменти у Мелітополь. Однак вже третій тиждень росіяни майже не пропускають медикаменти,

– зазначив він.

Через це виникла серйозна загроза для життя людей, які мають хронічні захворювання.

"Зокрема, йдеться про інсулінозалежних людей та про тих, хто тричі на тиждень потребує гемодіалізу. Ситуація загострюється, тому що з Росії медикаменти не постачаються", – наголосив Федоров.

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