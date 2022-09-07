"Боротьба проти гривні" негативно впливає на життя місцевих мешканців, ускладнюючи доступ до фінансів на картках. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.
Зверніть увагу В окупованому Мелітополі в низці магазинів уже не можна розрахуватися гривнями
Кореспондент зазначив, що у Мелітополі росіяни вирішили ввести рубль й остаточно витіснити звідти гривню.
Оскільки у мережах магазинів подекуди з'явилися вже цінники тільки у рублях, цінників у гривнях немає – приймають тільки рублі. До того ж вчора сталося силове захоплення центрального відділення "Приватбанку" у Мелітополі,
– розповів журналіст.
За його словами, у відділення увірвалася велика група озброєних осіб.
"Тих клієнтів, які були там – вони позаписували телефони й особисті дані, після чого відпустили, а співробітників закрили в середині й стали проводити обшук. Чим це завершиться – невідомо, але гривню витісняють з обігу на окупованих територіях", – додав співрозмовник.
Він вказав, що попри все, українські банки працювали на захоплених територіях, зокрема у Бердянську та Мелітополі – державний "Приватбанк" і приватний "А-Банк".
"Але банки в останні дні стали повідомляти, що вони змушені закрити свої відділення через небезпеку для співробітників й неможливість працювати в гривнях тощо. Ці банки були останньою можливістю для пенсіонерів зняти свої пенсії у гривнях й для всіх громадян скористатися картками українських банків", – резюмував журналіст.
Ситуація у Мелітополі: останні новини
- 1 вересня через Мелітополь у напрямку Херсону проїхали 63 конвої та 60 одиниць ворожої військової техніки. Помітили 7 "Уралів" і КамАЗів із закритими тентами.
- У тимчасово окупованому місті ледь не щодня розцвітає "бавовна". 2 вересня у Мелітополі нарахували 12 "прильотів". Усе завдяки філігранній роботі наших ЗСУ.
- Також російські окупанти змушують школярів фотографуватися з портретом владіміра путіна. Українським учням такі ганебні фотосесії не до вподоби.
- Окупанти блокують гуманітарні вантажі з ліками до Мелітополя. Так, мешканці тимчасово окупованого міста не можуть отримати препарати, яких конче потребують.
- Водночас у тимчасово окупованому Мелітополі місцеві жителі вже не можуть розрахуватися гривнями. Це помітили у низці магазинів.
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