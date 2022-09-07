"Боротьба проти гривні" негативно впливає на життя місцевих мешканців, ускладнюючи доступ до фінансів на картках. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

Зверніть увагу В окупованому Мелітополі в низці магазинів уже не можна розрахуватися гривнями

Кореспондент зазначив, що у Мелітополі росіяни вирішили ввести рубль й остаточно витіснити звідти гривню.

Оскільки у мережах магазинів подекуди з'явилися вже цінники тільки у рублях, цінників у гривнях немає – приймають тільки рублі. До того ж вчора сталося силове захоплення центрального відділення "Приватбанку" у Мелітополі,

– розповів журналіст.

За його словами, у відділення увірвалася велика група озброєних осіб.

"Тих клієнтів, які були там – вони позаписували телефони й особисті дані, після чого відпустили, а співробітників закрили в середині й стали проводити обшук. Чим це завершиться – невідомо, але гривню витісняють з обігу на окупованих територіях", – додав співрозмовник.

Він вказав, що попри все, українські банки працювали на захоплених територіях, зокрема у Бердянську та Мелітополі – державний "Приватбанк" і приватний "А-Банк".

"Але банки в останні дні стали повідомляти, що вони змушені закрити свої відділення через небезпеку для співробітників й неможливість працювати в гривнях тощо. Ці банки були останньою можливістю для пенсіонерів зняти свої пенсії у гривнях й для всіх громадян скористатися картками українських банків", – резюмував журналіст.

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