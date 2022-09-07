"Борьба против гривны" негативно влияет на жизнь местных жителей, усложняя доступ к финансам на карточках. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.
Обратите внимание В оккупированном Мелитополе в ряде магазинов уже нельзя рассчитаться гривнами
Корреспондент отметил, что в Мелитополе россияне решили ввести рубль и окончательно вытеснить оттуда гривну.
Поскольку в сетях магазинов кое-где появились ценники только в рублях, ценников в гривнах нет – принимают только рубли. К тому же вчера произошел силовой захват центрального отделения "Приватбанка" в Мелитополе,
– рассказал журналист.
По его словам, в отделение ворвалась большая группа вооруженных лиц.
"У тех клиентов, которые были там – они записывали телефоны и личные данные, после чего отпустили, а сотрудников закрыли внутри и стали проводить обыск. Чем это завершится – неизвестно, но гривну вытесняют из обращения на оккупированных территориях", – добавил собеседник.
Он указал, что, несмотря ни на что, украинские банки работали на захваченных территориях, в частности в Бердянске и Мелитополе – государственный "Приватбанк" и частный "А-Банк".
"Но банки в последние дни стали сообщать, что они вынуждены закрыть свои отделения из-за опасности для сотрудников и невозможности работать в гривнах и т.д. Эти банки были последней возможностью для пенсионеров снять свои пенсии в гривнах и для всех граждан воспользоваться карточками украинских банков", – резюмировал журналист.
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- 1 сентября через Мелитополь в направлении Херсона проехали 63 конвоя и 60 единиц вражеской военной техники. Заметили 7 "Уралов" и КамАЗов с закрытыми тентами.
- Во временно оккупированном городе чуть ли не каждый день расцветает "хлопок". 2 сентября в Мелитополе насчитали 12 "прилетов". Все благодаря филигранной работе наших ВСУ.
- Также российские оккупанты заставляют школьников фотографироваться с портретом Владимира Путина. Украинским ученикам такие позорные фотосессии не нравятся.
- Оккупанты блокируют гуманитарные грузы с лекарствами в Мелитополь. Жители временно оккупированного города не могут получить препараты, в которых нуждаются.
- В то же время во временно оккупированном Мелитополе местные жители уже не могут рассчитаться гривнами. Это было замечено в ряде магазинов.
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