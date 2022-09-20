"Принудительной мобилизации нет, но воевать должны все": российские пропагандисты пробивают дно

Россияне распространяют на оккупированных территориях Украины призывы к вступлению в их армию. Мол, "воевать должны все".

При этом пропагандисты подчеркивают, что "принудительной мобилизации нет". Такие тезисы распространяют оккупационные газеты в Мелитополе, пишет 24 канал.

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Такими маразматическими заголовками пропагандисты противоречат сами себе. Они говорят, что "принудительно мобилизовывать не будут", но все равно каждый должен воевать. При этом – во вражеской армии. По сути выхода людям не оставляют.



Пропагандисты распространяют маразматические призывы к мобилизации

Враг планирует тотальную "мобилизацию" в Херсонской и Запорожской областях

Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что россияне готовят тотальную "мобилизацию" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Захватчики уже подписали приказ о создании "добровольческих батальонов".

При этом россияне продолжают жесткую "мобилизацию" на Донбассе. Чтобы избежать ее, из Горловки сбежали все мужчины призывного возраста, а в Алчевске женщины перекрыли дорогу с автобусом, перевозившим "мобилизованных", одна из них даже легла под колеса.

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В то же время, во временно оккупированном Крыму мужчинам запретили выезжать за пределы полуострова.

Из-за мощных потерь на фронте президент россии владимир путин может объявить общую мобилизацию в своей стране. 20 сентября агрессор должен был выступить с важной речью к населению, а в Белом доме заявили, что тот может объявить мобилизацию.

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