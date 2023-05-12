В Мелитополе раздался мощный взрыв, во многих домах пропал свет
Источник:"Риа Мелитополь"
В Мелитополе вечером 12 мая раздался мощный взрыв. Сообщается, что во многих домах исчез свет. Также проблемы со связью.
Местные жители сообщают, что свет исчез в нижней части города. Некоторые отмечают, что это произошло еще до взрыва.
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Федоров подтвердил взрыв
Иван Федоров подтвердил, что в Мелитополе раздался мощный взрыв.
Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных деревнях не стало света, воды и связи,
– говорится в сообщении.
Оккупанты уже ноют в своих пабликах из-за взрыва.
Первый взрыв в Мелитополе 12 мая
К слову, это уже не первый взрыв за день 12 мая, прогремевший в Мелитополе. Его услышали около 08:00. По данным, распространяемым российскими захватчиками, взрыв прогремел на улице Шмидта.
По данным росСМИ, сработало самодельное взрывное устройство, которое неизвестные подбросили в мусорный бак.
Российские захватчики прекрасно понимают, что у них нет никаких шансов на временно оккупированных территориях. Герои ВСУ освободят все украинские города и села. Туда вернется украинский флаг и безопасность для всех местных жителей.