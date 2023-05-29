Вечерний "хлопок": в оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв

В оккупированном Мелитополе вечером 29 мая услышали взрыв. Вероятно, "хлопок" встретили где-то на объектах окупантов.

Жители города услышали шум в северном районе около 21:30. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кстати говоря На оккупированном Запорожье и в Крыму исчез интернет: Федоров объяснил цель россиян

Мелитопольцы сообщают о громком взрыве в северном районе города. Детали выясняем,

– заметил Федоров.

Далее город затянул "хлопковый" туман. В сети обнародовали фото.



"Хлопок" в Мелитополе / Фото Ивана Федорова

Еще один взрыв в Мелитополе

Накануне, 28 мая, в Мелитополе также расцвел "хлопок". Федоров отметил, что взрыв был один и слышали его только жители центральной части Мелитополя. Сейчас детали об этом выясняют.

"Хлопок" посетила в 7 утра. Кстати, Федоров подчеркнул, что сегодня в Мелитополе концентрация российских военных больше, чем гражданских жителей. Поэтому, вероятно, что-то разразилось именно у врагов.

Мэр Мелитополя вспомнил и о Бердянске, где днем ранее также прогремели мощные взрывы на одной из баз отдыха. По его словам, эта база была уже давно захвачена вражескими войсками, там размещалось большое количество и живой силы, и военной техники россиян.