Вечерний "хлопок": в оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв
Источник:Иван Федоров
В оккупированном Мелитополе вечером 29 мая услышали взрыв. Вероятно, "хлопок" встретили где-то на объектах окупантов.
Жители города услышали шум в северном районе около 21:30. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Кстати говоря На оккупированном Запорожье и в Крыму исчез интернет: Федоров объяснил цель россиян
Мелитопольцы сообщают о громком взрыве в северном районе города. Детали выясняем,
– заметил Федоров.
Далее город затянул "хлопковый" туман. В сети обнародовали фото.
"Хлопок" в Мелитополе / Фото Ивана Федорова
Еще один взрыв в Мелитополе
Накануне, 28 мая, в Мелитополе также расцвел "хлопок". Федоров отметил, что взрыв был один и слышали его только жители центральной части Мелитополя. Сейчас детали об этом выясняют.
"Хлопок" посетила в 7 утра. Кстати, Федоров подчеркнул, что сегодня в Мелитополе концентрация российских военных больше, чем гражданских жителей. Поэтому, вероятно, что-то разразилось именно у врагов.
Мэр Мелитополя вспомнил и о Бердянске, где днем ранее также прогремели мощные взрывы на одной из баз отдыха. По его словам, эта база была уже давно захвачена вражескими войсками, там размещалось большое количество и живой силы, и военной техники россиян.