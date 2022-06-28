В Мелитополе россияне хотят отбирать родительские права, если дети не пойдут в оккупационную школу
Во временно оккупированном Мелитополе возникла новая проблема. Да, русские военные угрожают родителям их детьми.
Россияне хотят "учить" украинских детей
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, сейчас самая сложная ситуация в городе касается учебных заведений. Об этом чиновник сказал в эфире национального телемарафона, пишет 24 канал.
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Федоров отметил, что российские военные уже второй месяц пытаются запустить местные школы и детские сады "по какой-то непонятной программе". В то же время родители не отпускают своих детей в учебные заведения, которыми руководит враг. В ответ русские традиционно взялись на угрозы. Да, уже 3 дня они угрожают мелитопольцам, что лишат их родительских прав, если те не отпустят детей в "школы".
У меня в голове не укладывается, как они это будут делать. Что значит отбирать родительские права? Просто будут похищать детей и сажать их за парты?
– подчеркнул Федоров.
Мелитопольские педагоги отказываются от сотрудничества с оккупантами
В Мелитополе 90% работников сферы образования отказались работать на российских кафиров. Те 10%, которые будут работать на врага, это технические работники. То есть ни один украинский педагог не захотел учить детей российской "правды". Поэтому захватчики решили привезти в город учителей из дальних регионов России. Их активно свозят в Мелитополь в начале нового учебного года.