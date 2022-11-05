Обратно в прошлое: в оккупированном Мелитополе россияне вернули памятник Ленину

5 ноября 2022 , 18:20
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Источник:

"Риа Мелитополь"

Оккупанты в Мелитополе вернули памятник советскому вождю Ленину. Он был демонтирован 7 лет назад.

Захватчики намерены открыть памятник 7 ноября. Сейчас к этому "мероприятию" готовятся. Контролирует процессы коллаборант Тарас Генов.

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Кто способствовал "реинкарнации Ленина"

Журналисты вспомнили и коллаборантов, способствовавших установке памятника. После демонтажа все скульптуры поваленного вождя хранили на одном из коммунальных складов.


Оккупанты вернули демонтированный памятник / Фото "Риа Мелитополь"

Ленина выдали Алексей Тегимбаев и Андрей Хрущ. Первый работает "директором" фейкового департамента строительства и ЖКХ, второй – псевдодиректор КП "Жилмассив".


Памятник Ленину / Фото "Риа Мелитополь"

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Автор: Ольга Музика