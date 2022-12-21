В Мелитополь приезжал новый "смотрящий" от кадыровцев, их значительно увеличилось, – Федоров
В оккупированном Мелитополе значительно увеличилось количество захватчиков. Отмечают, что туда массово свозят кадыровцев.
Городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации в городе. Об этом пишет 24 канал.
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Племянник Кадырова – новый "смотрящий" Мелитополя
По его словам, в городе наблюдается движение оккупантов. Несколько недель назад в Мелитополь приезжал новый "смотрящий" от кадыровцев – племянник Кадырова.
После его приезда, за эти две недели, приехало огромное количество кадыровцев в наш город
Они агрессивно ведут себя по дорогам Мелитополя, в гражданских городах. По его информации, именно кадыровцы заняли все блок-посты от Мелитополя до Васильевки.
Ссылаясь на показания местных, Федоров рассказал, что у кадыровцев добавилась еще одна функция – они следят за мобиками.
Россияне начинают медленно двигаться из Мелитополя
- В сети распространяется информация, что якобы россияне начинают медленно двигаться из временно оккупированного Мелитополя.
- Мэр Мелитополя сказал, что пока не может подтвердить информацию об отводе Россией сил из города. Он отметил, что россияне производят релокацию своих войск, их опрокидывание. Переезжают с побережья Лимана к побережью Азовского моря.
- Иван Федоров объяснил, что россияне действуют наоборот – они в течение 16 – 18 декабря увеличили свое количество во временно оккупированном Мелитополе. В частности, путем опрокидывания:
- кадыровцев;
- "мобиков".
- Федоров рассказал, что у 95% у местных жителей нет возможности уехать из Мелитополя. Только через Крым и на прошлой неделе и на российских границах с Грузией и ЕС начали возвращать наших жителей. Более того, по данным оккупантов, до 15 января 2023 года заблокированной остается Васильевка.