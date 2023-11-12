В Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры России

Во временно оккупированном Мелитополе 11 ноября раздался мощный взрыв. Впоследствии в ГУР МО сообщили о попадании в штаб оккупантов. Известно, что удалось уничтожить офицеров-захватчиков.

Огненный инцидент произошел на улице Дмитрия Донцова. Оккупанты захватили местное отделение "Новой почты" и обустроили там штаб.

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Детали удара по оккупантам

Известно, что атаку совершили во время заседания офицеров ФСБ и росгвардии. Они так боялись за себя, что перекрыли вокруг дороги. В частности, речь идет об участке от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма". Их оккупанты превратили в военные базы.

В результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется,

– говорится в сообщении.

После удара по оккупантам начался настоящий переполох. К месту инцидента понеслись так называемые правоохранители. Впоследствии в городе заметили, как они тянут в отделение сожженный автомобиль.

Россия несет колоссальные потери

Российским оккупантам в Украине наносят колоссальные потери. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 12 ноября удалось "пакетизировать" уже 311 750 оккупантов. Кроме того, уничтожили немало оружия и техники.

Захватчики уже понимают, что у них нет никакого будущего на временно оккупированных территориях.