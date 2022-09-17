Оккупанты уже не смогут доставлять оружие и горючее: в Мелитополе "хлопок" на железной дороге

Российские военные больше не смогут отправлять из Крыма оружие и горючее на другую оккупированную территорию Украины. А все благодаря успешной работе наших партизан.

Оккупанты потеряли важное сообщение

17 сентября в Мелитополе прогремел взрыв. Местные телеграм-каналы заявили, что "хлопок" посетил железную дорогу, пишет 24 канал.

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Именно по этой железной дороге россияне поставляли из оккупированного Крыма горючее и оружие для военной техники. Теперь они этого делать не смогут, ведь разрушения от взрыва – серьезные.

Оккупанты усиленно проверяют все автомобили и прохожих. В случившемся они обвинили партизан. Известно, что пострадавших от взрыва нет.

Последние новости из Мелитополя

16 сентября мэр города Иван Федоров сообщил о мощных взрывах на аэродроме. Он отметил, что у оккупантов могут быть серьезные потери. В то же время всего день перед тем "хлопок" посетил южную часть Мелитополя.

Частый "хлопок" в городе свидетельствует об успешной работе отважных украинских партизан. Они всеми возможными способами портят жизнь оккупантов и показывают, что в Украине им не рады. Россияне очень напуганы, поэтому уже бегут из Мелитополя в Крым.

Кроме того, никакого "референдума" в городе не будет. Россияне планировали провести так называемое "голосование" 11 сентября, но контрнаступление Вооруженных Сил Украины полностью разрушило их планы.

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