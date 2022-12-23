Оторвало ногу: полицейский-коллаборант пострадал от взрыва в Мелитополе

В оккупированном Мелитополе 23 декабря взорвался автомобиль. В результате взрыва пострадал местный предатель.

Так, одним из пострадавших после взрыва авто стал полицейский-коллаборант. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Карьерный взлет" закончился

Речь идет о бывшем сотруднике внутренней безопасности Национальной полиции Андрее Блавацком. Предатель решил построить яркую карьеру. После оккупации Мелитополя он получил от захватчиков место начальника линейного отдела милиции.

Сегодня карьерный взлет предателя так же ярко закончился,

– констатировал городской голова.

Предварительно известно, что от взрыва полицейскому оторвало ногу. По словам Федорова, еще вопрос, останется ли друга.

Что известно о взрыве в Мелитополе

Взрыв в Мелитополе раздался перед входом в Горький парк. Взорвался автомобиль Renault Duster. оккупанты сначала традиционно рассказывали, мол, никто не пострадал, но потом сообщили о 2 травмированных.

Пропагандисты утверждают, что в машине находились сотрудники российских спецслужб. Им оказывают медицинскую помощь.

Затем обнародовали фото пылающего автомобиля.

Напомним, российские захватчики готовятся к потенциальному контрнаступлению ВСУ Запорожье, поэтому концентрируют свои военные мощности в Мелитополе. Они боятся потерять этот город, хотя понимают, что это обязательно произойдет.