На станции метро "Почтовая" в центре Киева обнаружили тело человека: детали от полиции
22 мая 2023, 20:58Читати новину українською
В понедельник, 22 мая, на станции метро "Почтовая площадь" обнаружили тело человека. На месте работали все соответствующие службы.
Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис. По ее словам, трагедия произошла около 20:00.
Смотрите также Гуляла по электрическим проводам: в Луцке спасатели сняли девочку с высоты 2,5 метра
Детали события
По предварительным данным, на станции "Почтовая площадь" 74-летнему мужчине стало плохо. К сожалению, он умер внезапно, еще до прибытия "скорой".
На месте происшествия работали правоохранители.
Подобные случаи в Украине
- В Бориспольском районе 16-летний подросток и его товарищ устроили смертельно опасные развлечения. Ребята катались на грузовых вагонах. После такого "экстрима" одного из них с тяжелыми травмами нашли на путях. Подросток находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.
- В ночь на 16 мая в одной из гостиниц Одессы нашли повешенным военнослужащего. Предварительно событие квалифицировали как самоубийство, правоохранители начали расследование.
- В Киевской области 12-летняя ребенок покончил с собой. Мать нашла своего сына мертвым на чердаке дома. О трагедии в селе Стритовка Киевской области женщина сообщила правоохранителям. По предварительным данным, причиной смерти могло быть самоубийство.
- В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели подростка. Полиция Киевщины призвала родителей уделять особое внимание воспитанию и досугу детей.