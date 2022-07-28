В метро Киева временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах. Над решением проблемы уже работают специалисты.

Неисправности зафиксировали в столичном метро утром 28 июля. Людей призывают не переживать.

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В КГГА добавили, что специалисты "Ощадбанка" проводят необходимые работы для устранения неисправности. Пассажиров метрополитена просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.

Отметим, что накануне в Киеве на станции метро "Золотые ворота" прошли тренинги по безопасности. В них приняли участие сотрудники ГСЧС и работники общества "Красного Креста" Украины. Во время учений украинцы могли узнать:

что делать во время сигнала "Воздушная тревога", какие вещи брать с собой в убежище;

в каких местах можно укрыться от вражеских обстрелов;

как организовать укрытие в доме или офисе;

взрывоопасные предметы, виды и действия при их обнаружении;

первая домедицинская помощь при кровотечениях и взрывных травмах;

как преодолеть панику, страх, тревогу.

Как сейчас работает метро в Киеве

Во время воздушной тревоги движение поездов на открытом участке красной линии и проезд поездов через Южный мост на зеленой линии приостанавливается.

Заметим, что метро не работает во время комендантского часа в Киеве (с 23:00 до 5:00), однако во время воздушной тревоги открываются вестибюли, чтобы служить людям как укрытие.

Ситуация на фронтах Украины по состоянию на 28 июля: смотрите видео

временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах