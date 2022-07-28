Несправності зафіксували у столичному метро зранку 28 липня. Людей закликають не переживати.

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У КМДА додали, що наразі фахівці "Ощадбанку" проводять необхідні роботи для усунення несправності. Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.

Зауважимо, що напередодні у Києві на станції метро "Золоті ворота" відбулися тренінги з безпеки. У них взяли участь співробітники ДСНС та працівники товариства "Червоного Хреста" України. Під час навчань українці мали змогу дізнатися:

що робити під час сигналу "Повітряна тривога", які речі брати із собою у сховище;

в яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;

як організувати укриття в будинку або в офісі;

вибухонебезпечні предмети, види та дії під час їх виявлення;

перша домедична допомога при кровотечах та вибухових травмах;

як подолати паніку, страх, тривогу.

Як зараз працює метро у Києві

На час повітряної тривоги рух потягів на відкритій ділянці червоної лінії та проїзд поїздів через Південний міст на зеленій лінії призупиняється.

Зауважимо, що метро не працює під час комендантської години в Києві (з 23:00 до 5:00), проте під час повітряної тривоги відкриваються вестибюлі, щоб слугувати людям як укриття.

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