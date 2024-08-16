В метро Киева человек снова упал на пути

В Киевском метрополитене подтвердили, что человек упал на пути на станции метро "Крещатик". Сообщается, что это произошло до прибытия поезда.

Утром 16 августа в сети появились сообщения о том, что в метрополитене пассажир упал на колею.

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Пострадал ли пассажир

Пока официальной информации об инциденте нет. Впрочем, очевидцы рассказывают, что мужчина упал на путь еще до прибытия поезда. Вероятно, он выбрался из ловушки, поскольку, по словам свидетелей, движение не останавливалось.

В сети появились кадры, на которых мужчина стоит на путях.

Человек попал на рельсы на станции "Крещатик": смотрите видео



Этим летом в киевском метро неоднократно люди падали на пути и попадали под поезда. Так, 28 июня, на станции метро "Золотые ворота" под колесами поезда оказалась пассажирка, которая, к сожалению, погибла.

По сообщению СМИ, ей было около 40 лет. Предварительно, женщине стало плохо. Она могла потерять сознание и потому упасть на колею.

Накануне подобный случай произошел на станции метро "Университет". По словам очевидцев, там мужчина сам бросился под поезд. Отмечается, что его спасли.

Несколько ранее пассажирка 1985 года рождения случайно упала на путь в момент прибытия поезда. Женщине пришлось ампутировать руку.