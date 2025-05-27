В Киеве зацеперы катались в метро, стоя между вагонами

В Киеве молодые парень и девушка, рискуя своей жизнью, ехали между вагонами метро. Правоохранители столичной подземки привлекли их к административной ответственности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Зацеперы катались между вагонами метро

Так, в понедельник, 26 мая, во время мониторинга соцсетей в одном из телеграмм-каналов полицейские обнаружили видео, на котором двое зацеперов ехали между вагонов.

Правоохранители установили личности нарушителей – ими оказались 21-летний местный житель со своей 16-летней подругой, которые искали адреналин таким опасным способом.

Полиция сняла экстремалов с поезда и составили в отношении них административные материалы по статье о мелком хулиганстве. Им грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, с родителями несовершеннолетней инспекторы ювенальной превенции управления полиции в метрополитене провели профилактическую беседу по недопущению таких “развлечений” и их фатальные последствия.

Кстати, недавно в Днепре полицейские недавно в Днепре составили протокол на 17-летнюю девушку, которая танцевала возле надгробий на кладбище Соборного района города под российский трек о каннибализме.