В метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира в метро Киева
Источник:Полиция Киева
В Киеве полицейские задержали злоумышленника. Он напал с ножом на пассажиров метро.
В четверг вечером, 23 мая, в метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира. Его задержали.
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Мужчина не смог объяснить свои действия
В полиции столицы рассказали, что происшествие произошло вечером на станции метро "Вокзальная" в вагоне поезда. Известно, что нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, и начал драку, когда его пытались остановить.
Во время конфликта злоумышленник достал складной нож и нанес 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли выйти на станции и вызвали полицейских и медиков.
Полицейские задержали злоумышленника на станции метро "Шулявская". 29-летний мужчина не смог объяснить свои действия.
Следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В Днепре мужчина избивал женщин прямо среди улицы
- В сети его уже окрестили неадекватом. На видео с камер наблюдения заметно, что нападение не было спровоцировано. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отреагировал на инцидент.
- Судя по одежде и пакету в руках, мужчина совершил эти нападения в течение дня. В телеграмм-канале "Днепр оперативный" привели данные, что он избил трех женщин за десять минут.
- Это произошло возле театра оперы и балета в Днепре 21 мая около 16 часов.