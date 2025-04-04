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24 Канал Новости Украины В метро Киева произошел сбой: не работает одна из услуг
4 апреля, 18:06
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В метро Киева произошел сбой: не работает одна из услуг

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • В метро Киева произошел технический сбой, из-за чего временно не работает бесконтактная оплата проезда на турникетах.
  • Киевляне и гости столицы могут оплатить проезд транспортной картой, qr-кодом из приложения Киев Цифровой, или бумажным qr-билетом.

В метро Киева произошел технический сбой. Там на время не работает бесконтактная оплата проезда на турникетах.

В настоящее время специалисты АО "Ощадбанк" работают над устранением неисправности. Об этом сообщили в КГГА, передает 24 Канал.

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В метро не действует оплата бесконтактной банковской картой

Отмечается, что киевляне и гости столицы могут оплатить за проезд тремя способами:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
  • бумажным qr-билетом.

О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой будет сообщено дополнительно.

Напомним, что 3 апреля на станции "Контрактовая площадь" в Киеве женщина попала под поезд, что привело к временному закрытию нескольких станций "синей" линии метро.