Наразі фахівці АТ "Ощадбанк" працюють над усуненням несправності. Про це повідомили у КМДА, передає 24 Канал.

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У метро не діє оплата безконтактною банківською картою

Зазначається, що наразі кияни та гості столиці можуть сплатити за проїзд трьома способами:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що 3 квітня на станції "Контрактова площа" в Києві жінка потрапила під потяг, що призвело до тимчасового закриття кількох станцій "синьої" лінії метро.