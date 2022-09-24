В киевском метро тренировались оказывать медицинскую помощь: как это было – фоторепортаж 24 канала

В Киеве 23 сентября на станциях метро начались тренинги по медицинской помощи. Приобщиться к учениям могут все желающие.

Как прошел тренинг в метро

Поскольку в Украине продолжается полномасштабная война, а россияне ежедневно запускают по мирным городам ракеты, умение оказывать первую домедицинскую помощь обязательно для всех. Об этом с места происшествия сообщают журналисты 24 канала.

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Тренинги прошли на 15 станциях метро. Метрополитен выбрали для учений, ведь там безопасно находиться при воздушной тревоге.



К тренингу могли приобщиться все желающие / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Обучение по оказанию медицинской помощи в метро / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Медики научили киевлян алгоритму проведения сердечно-легочной реанимации, обеспечению проходимости верхних дыхательных путей, остановке массивного кровотечения, а также наложению повязок и жгутов.



Тренинг проводили медики / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Все украинцы должны уметь оказывать первую медицинскую помощь / Фото Валентины Полищук

Инициатором проведения таких тренингов является Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации. Директор Валентина Гинзбург рассказала, что ранее городские власти организовывали экспресс-курсы по оказанию медицинской помощи. Однако желающих принять в них участие оказалось очень много, поэтому решили снова провести обучение.

Если и дальше будет много желающих, то городской совет составит целый график таких тренингов.



Тренинг прошел в метро / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Инструкторы рассказали самое важное о том, как помочь пострадавшему / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Отметим, что тренинги пройдут также в субботу, 24 сентября, с 11:00 до 15:00.

На каких станциях состоятся тренинги

Станция метро "Университет" (промежуточный вестибюль);

"Дружбы народов" (переход);

"Шулявка" (промежуточный вестибюль);

"Арсенальная" (промежуточный вестибюль);

"Печерская" (промежуточный вестибюль);

"Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);

"Олимпийская" (промежуточный вестибюль);

"Дворец Украины" (вестибюль перед турникетом);

"Политехнический институт" (торец платформы);

"Театральная" (переход);

"Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетом);

"Позняки" (балкон над платформой);

"Героев Днепра" (вестибюль перед турникетом);

"Тараса Шевченко" (возле касс);

"Лукьяновская" (торец платформы).

В киевском метро горожан учили оказывать первую медицинскую помощь / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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