Сюрприз для украинцев: в Киеве ждут топ-гостя к годовщине полномасштабного вторжения
В Киев может приехать кто-нибудь из "главных" западных партнеров Украины. Однако кто именно – пока неизвестно.
Важный визит состоится накануне первой годовщины российской агрессии против Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что известно о сюрпризе для украинцев
20 февраля в Киеве перекрыли ряд улиц, в частности возле железнодорожного вокзала и посольства США. Кто именно приедет в столицу Украины – пока неизвестно.
Давайте мы пока сохраним эту интригу и не будем забегать наперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, что все удастся. Ведь для нас важно, что накануне первой годовщины агрессии, крупномасштабной агрессии, мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, но и еще большую помощь и так же присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве,
– заявил Мельник.
Отметим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отменил анонсированную встречу с европейскими коллегами в Брюсселе. Кулеба не поехал на встречу на фоне слухов, что в Киев должны приехать "топ-гости" к 24 февраля.
Что сейчас происходит в Киеве
- В Киев 20 февраля прибыла израильская парламентская делегация во главе с главой Комитета обороны и международной политики кнессета Юлием Эдельштейном, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Киеве.
- Утром 20 февраля была огромная пробка в местности Святошино и на Нивках.
- Также сообщалось, что перекрыт подземный переход на Вокзальной – поэтому нужно идти пешком через вокзал.
- От посольства США до станции метро Берестейская запретили парковку – повсюду стоят красно-белые конусы, много полиции, есть представители СМИ.