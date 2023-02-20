Сюрприз для украинцев: в Киеве ждут топ-гостя к годовщине полномасштабного вторжения

В Киев может приехать кто-нибудь из "главных" западных партнеров Украины. Однако кто именно – пока неизвестно.

Важный визит состоится накануне первой годовщины российской агрессии против Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

К теме Байдена пытались тайно переправить в Украину к годовщине полномасштабной войны, – Politico

Что известно о сюрпризе для украинцев

20 февраля в Киеве перекрыли ряд улиц, в частности возле железнодорожного вокзала и посольства США. Кто именно приедет в столицу Украины – пока неизвестно.

Давайте мы пока сохраним эту интригу и не будем забегать наперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, что все удастся. Ведь для нас важно, что накануне первой годовщины агрессии, крупномасштабной агрессии, мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, но и еще большую помощь и так же присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве,

– заявил Мельник.

Отметим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отменил анонсированную встречу с европейскими коллегами в Брюсселе. Кулеба не поехал на встречу на фоне слухов, что в Киев должны приехать "топ-гости" к 24 февраля.

Что сейчас происходит в Киеве