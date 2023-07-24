Ландсбергис также призвал страны-члены НАТО дать понять Путину, что Альянс будет продолжать поддерживать Украину в борьбе против России.
Смотрите также Собирают армию в несколько сот дронов: Литва проводит акцию-подарок ко Дню Независимости Украины
В МИД Литвы высказались по поводу последних событий в Украине
Министр иностранных дел Литвы отметил, что после саммита НАТО в Вильнюсе Путин чувствует себя "достаточно ободренным". В частности, российский диктатор начал эскалацию, вышел из зерновой сделки, атаковал Одессу и дунайский порт.
После этого Ландсбергис подчеркнул, что НАТО решительно поможет Украине и показать, что она точно станет членом Альянса.
Мы должны сделать так, чтобы наша решимость помочь Украине одержать победу и членство в НАТО была лучше понятна,
– подчеркнул он.
В заключение он подчеркнул, что для стран-членов НАТО пора удвоить усилия по помощи и поддержке нашего государства.
Что известно о результатах саммита НАТО в Вильнюсе для Украины
- В литовской столице Вильнюсе 11 – 12 июля состоялся саммит стран-членов НАТО. На нем решалось, какое будущее ждет наше государство в Североатлантическом Альянсе.
- Одним из результатов этой встречи стало принятие "Большой семеркой" приняли общую декларацию по Украине. В нем они обязались помочь нашему государству в евроатлантической интеграции.
- Также государства договорились об обеспечении "гарантиями безопасности" нашей страны. В свою очередь Украина обязалась провести реформы относительно демократии, верховенства права, уважения прав человека и свободы СМИ.
- После этого саммита Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, в которой ответил на вопросы журналистов и рассказал детали этой встречи. Президент отметил, что после этого саммита наша армия получит мощный пакет военной помощи, а также средства для усиления защиты украинского неба
- Отреагировали на результаты саммита НАТО и в Кремле. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что страны-члены Альянса якобы "посягают на безопасность" России.