Ландсбергіс також закликав країн-членів НАТО дати зрозуміти Путіну, що Альянс продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.

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У МЗС Литви висловилися щодо останніх подій в Україні

Міністр закордонних справ Литви зазначив, що після саміту НАТО у Вільнюсі Путін почувається "досить підбадьореним". Зокрема, російський диктатор почав ескалацію, вийшов із зернової угоди, атакував Одесу та дунайський порт.

Після цього, Ландсбергіс наголосив, що НАТО має рішуче допомогти Україні й показати, що вона точно стане членом Альянсу.

Ми повинні зробити так, щоб наша рішучість допомогти Україні здобути перемогу й членство в НАТО була краще зрозуміла,

– підкреслив він.

Наостанок він наголосив, що для країн-членів НАТО час подвоїти зусилля щодо допомоги та підтримки нашої держави.

Що відомо про результати саміту НАТО у Вільнюсі для України