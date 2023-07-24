Ландсбергіс також закликав країн-членів НАТО дати зрозуміти Путіну, що Альянс продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.
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У МЗС Литви висловилися щодо останніх подій в Україні
Міністр закордонних справ Литви зазначив, що після саміту НАТО у Вільнюсі Путін почувається "досить підбадьореним". Зокрема, російський диктатор почав ескалацію, вийшов із зернової угоди, атакував Одесу та дунайський порт.
Після цього, Ландсбергіс наголосив, що НАТО має рішуче допомогти Україні й показати, що вона точно стане членом Альянсу.
Ми повинні зробити так, щоб наша рішучість допомогти Україні здобути перемогу й членство в НАТО була краще зрозуміла,
– підкреслив він.
Наостанок він наголосив, що для країн-членів НАТО час подвоїти зусилля щодо допомоги та підтримки нашої держави.
Що відомо про результати саміту НАТО у Вільнюсі для України
- У литовській столиці Вільнюсі 11 – 12 липня відбувся саміт країн-членів НАТО. На ньому вирішувалось, яке майбутнє чекає нашу державу у Північноатлантичному Альянсі.
- Одним з результатів цієї зустрічі стало прийняття "Великою сімкою" ухвалили спільну декларацію щодо України. У ній вони зобов'язалися допомогти нашій державі у євроатлантичній інтеграції.
- Також держави домовилися про забезпечення "гарантіями безпеки" нашу країну. Своєю чергою Україна зобов'язалася провести реформи щодо демократії, верховенства права, поваги до прав людини та свободи ЗМІ.
- Після цього саміту Володимир Зеленський дав пресконференцію, у якій відповів на питання журналістів та розповів деталі цієї зустрічі. Президент зазначив, що після цього саміту наша армія отримає потужний пакет військової допомоги, а також засоби для посилення захисту українського неба.
- Відреагували на результати саміту НАТО і в Кремлі. Так, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що країни-члени Альянсу нібито "зазіхають на безпеку" Росії.