Делаем все, чтобы поладить: в МИД отреагировать на обострение в отношениях с Польшей

Польша остается главным стратегическим партнером Украины, несмотря на недавние обострения. Обе страны работают над тем, чтобы исторические вопросы не подрывали отношения.

Ведущая 24 Канала София Назаренко рассказала, что Украина благодарна Польше за дружеские шаги еще с начала полномасштабного вторжения. Тогда страна приняла много украинских беженцев и продолжает поддерживать наше государство на политическом уровне и не только.

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Что ответили в МИД относительно недавнего скандала?

В МИД Украины призвали искать пути к объединению и не давать возможности российской пропаганде расшатывать отношения между странами. Несмотря на обострение, процесс эксгумации и поисковых работ по жертвам Волынской трагедии продолжается.

Конечно, мы понимаем, что сейчас есть обострение. Опять пошел контекст исторических дебатов. Но хочу обратить внимание, что за последние полтора года проделана колоссальная работа, чтобы найти понимание даже по самым сложным вопросам исторического прошлого. Эту работу разблокировали министр Андрей Сибига и Радослав Сикорский еще в конце 2024 года,

– отметил Тихий.

Что ответили в МИД Украины на обострение отношений с Польшей: смотрите видео 24 Канала

С тех пор уже состоялся ряд поисково-эксгумационных работ и перезахоронения с соблюдением христианских традиций. Также сейчас, даже несмотря на обострение, продолжается очередная поисковая работа на территории бывшего села Гута-Пеняцкая на Львовщине.

Добавим, в Польше возмутились из-за того, что президент Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ССО почетное наименование в честь Героев УПА. Это повлекло обострение отношений между странами.

Президент Польши Кароль Навроцкий уже начал рассказывать, что Зеленского стоит лишить ордена Белого Орла, который является высшей государственной наградой страны. Это вызвало неоднозначную реакцию. На фоне этого Владимир Зеленский во время последнего зарубежного визита вылетал не из Польши, а из Молдовы.

Ситуация дошла до определенного абсурда. В Виннице отказались от получения 15 списанных автобусов от польского города-побратима Кельце. Часть местных депутатов возмутились, что один из автобусов будет курсировать по улице Бандеры. В конце концов в Виннице отказались от такой помощи.