Сверхсложная операция: в МИД сказали, сколько Украине нужно танков и БМП для контрнаступления
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник назвал минимальное количество техники, необходимое Украине для удачного контрнаступления. Силы обороны готовятся к весенним боям с оккупантами.
По словам Мельника, Украине нужно не менее 300 танков и 500 БМП для проведения контрнаступательных операций весной. Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Украине нужно оружие, чтобы при контрнаступлении уменьшить свои потери
Мельник пояснил, что о соответствующем количестве техники, которое нужно Украине, заявили министр обороны Алексей Резников и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое готовящееся контрнаступление, это весеннее, чтобы у нас было, ну, по крайней мере 300 танков и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого нужно готовить военных, это тоже болезненная тема,
– сказал он.
Бывший посол Украины в Германии подчеркнул, что это тот минимум, который позволит спланировать украинским военным операцию с минимальными потерями, но максимальным эффектом.
"Это сверхсложная операция, которая может быть успешной только тогда, когда у нас есть достаточное количество БМП, БТРов, танков, обученных людей, артиллерии, поддержки с воздуха, дронов. Такого мир не видел с 45-го года. Это на Европейском континенте самая страшная война", – сказал Мельник.
Он сообщил, что Украина ожидает получить до 100 танков Leopard в рамках международной коалиции.
Украине обещают более 300 танков
- В январе западные партнеры нарастили военную поддержку Украины. В частности, лидером по этому вопросу стала Франция, которая объявила, что передает Украине легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры Bastion.
- После этого Германия и Нидерланды сообщили, что присоединятся к США и поставят Украине по одной батарее ЗРК Patriot. Также Берлин и Вашингтон решили предоставить Украине БМП.
- Лидерство в вопросе танков на себя взяла Польша, давившая на Германию по передаче "Леопардов". В итоге Берлин согласился не только разрешить реэкспорт "Леопардов", но и принял решение передать несколько своих танков Украине. Кроме того, Украина получит американские танки "Абрамс" и британские Challenger 2.
- Теперь в Киеве настаивают, чтобы Запад передал нашим военным современные истребители F-16, а также дальнобойные ракеты.