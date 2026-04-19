В миллиарды долларов: Зеленский назвал убытки России от дальнобойных ударов Украины
- За март Россия понесла нефтяные потери от украинских дальнобойных ударов на сумму не менее 2,3 миллиардов долларов.
- Президент Зеленский отметил участие военных подразделений и спецслужб Украины в ударах по тылу России.
Россия страдает от точных ударов по НПЗ и портам. Украинский президент сказал, какие потери понесла нефтяная отрасль агрессора в марте.
Об этом Владимир Зеленский заявил в традиционном вечернем обращении. Он также назвал подразделения, причастные к ударам по глубокому тылу россиян.
Какие убытки у России от ударов дальнобойных дронов?
Как рассказал президент, только за март Украина значительно подорвала возможности врага. И удары продолжаются.
Только за этот март российские нефтяные потери от нашей дальнобойности оцениваются минимум в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем. Хочу за это особо отметить 1 отдельный центр СБС Вооруженных Сил Украины, 98 разведывательный центр ССО, 19 ракетную бригаду, 360 отдельную береговую ракетную бригаду и наши специальные силы: Службу безопасности Украины, разведки – и каждого и каждую, кто старается, чтобы возможности России уменьшались и чтобы нашей безопасности – безопасности Украины – было больше,
– сказал Зеленский.
Интересно! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 апреля заявил, что его регион фактически стал прифронтовым. Речь о постоянных атаках на порт Усть-Луга. Россияне пытаются создавать там ПВО.
США 18 апреля позволили россиянам торговать нефтью 18 апреля
Это произошло несмотря на обещание не продлевать разрешение, которое предоставили после начала войны в Иране.
Зеленский резко откликнулся на это событие, заметив, что российская нефть конвертируется в новые удары по Украине. Лидер нашего государства привел пример: в море находятся более 110 танкеров теневого флота Москвы, которые перевозят более 12 миллионов тонн нефти. А это 10 миллиардов долларов.
Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала заявил: россиянам позволили немного выпустить пар, но контролируемо. Ведь на экономические проблемы наложилось и недовольство из-за ограничения интернета.
Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе горел более трех суток после атак
Одна из последних масштабных атак по России была в ночь на 16 апреля. Попали по Туапсинскому НПЗ. Пожар бушевал более 3 суток, его было видно даже из космоса.
19 апреля в Генштабе ВСУ уточнили результаты поражения. Повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с воспламенением. На терминале нефтепродуктов повреждено оборудование нефтеналивных причалов, здания и резервуары РВС-10000.