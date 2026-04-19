В миллиарды долларов: Зеленский назвал убытки России от дальнобойных ударов Украины

Россия страдает от точных ударов по НПЗ и портам. Украинский президент сказал, какие потери понесла нефтяная отрасль агрессора в марте.

Об этом Владимир Зеленский заявил в традиционном вечернем обращении. Он также назвал подразделения, причастные к ударам по глубокому тылу россиян.

Какие убытки у России от ударов дальнобойных дронов?

Как рассказал президент, только за март Украина значительно подорвала возможности врага. И удары продолжаются.

Только за этот март российские нефтяные потери от нашей дальнобойности оцениваются минимум в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем. Хочу за это особо отметить 1 отдельный центр СБС Вооруженных Сил Украины, 98 разведывательный центр ССО, 19 ракетную бригаду, 360 отдельную береговую ракетную бригаду и наши специальные силы: Службу безопасности Украины, разведки – и каждого и каждую, кто старается, чтобы возможности России уменьшались и чтобы нашей безопасности – безопасности Украины – было больше,

– сказал Зеленский.

Интересно! Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 апреля заявил, что его регион фактически стал прифронтовым. Речь о постоянных атаках на порт Усть-Луга. Россияне пытаются создавать там ПВО.

США 18 апреля позволили россиянам торговать нефтью

Это произошло несмотря на обещание не продлевать разрешение, которое предоставили после начала войны в Иране.

Зеленский резко откликнулся на это событие, заметив, что российская нефть конвертируется в новые удары по Украине. Лидер нашего государства привел пример: в море находятся более 110 танкеров теневого флота Москвы, которые перевозят более 12 миллионов тонн нефти. А это 10 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала заявил: россиянам позволили немного выпустить пар, но контролируемо. Ведь на экономические проблемы наложилось и недовольство из-за ограничения интернета.

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе горел более трех суток после атак