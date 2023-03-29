В Минобороны Британии назвали потери России в войне

Россия с самого начала полномасштабной войны терпит в Украине безумные потери. По меньшей мере 220 тысяч российских военных уже погибли или получили ранения.

Об этом в Лондоне на совместной с министром обороны Швеции Полом Йонсоном пресс-конференции заявил глава британского Министерства обороны Бен Уоллес.

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В Британии рассказали о потерях России

Уоллес рассказал о безумных потерях России, которые она понесла с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно последним данным США, которые я видел, количество погибших или раненых россиян превышает 220 тысяч,

– заметил министр обороны Британии.

Он добавил, что это демонстрирует продолжение огромных потерь среди оккупантов. Поэтому Уоллес еще раз призвал их вывести войска с суверенной территории Украины.

Министр подытожил, что Британия вместе с международными союзниками продолжит поддерживать наше государство в вопросе военной помощи.

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Общие потери оккупантов по данным Генштаба

В Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 29 марта общее количество российских потерь составляет 172 340 военных. Только за прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали 610 единиц живой силы врага.

Кроме того, Силы обороны Украины превратили в металлолом немало техники россиян, в частности:

танков – 3609 (+7 в сутки);

боевых бронированных машин – 6 966;

артиллерийских систем – 2659 (+6);

РСЗО – 526 (+1);

средства ПВО – 277;

самолетов – 306 (+1);

вертолетов – 291;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4);

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5);

специальной техники – 288 (+1).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Это произошло около 13:30 на Бахмутском направлении.