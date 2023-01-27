Помогаем другим способом, – в Минобороны Дании ответили, почему не предоставляют Украине танки

Недавно Берлин принял решение о предоставлении Украине современных боевых танков и дал "зеленый свет" на реэкспорт для других стран. Однако не все западные союзники заявили о технической поддержке Украины.

Среди таких стран – Дания. Однако министр обороны страны Якоб Эллеман-Йенсен объяснил, что Дании имеет не так много танков и пока не готова поделиться ими с Украиной.

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Сколько танков в арсенале у Дании

Всего в Дании на вооружении есть 44 танка, из которых 14 базируются в странах Балтии вместе с контингентом НАТО, а еще 30 – в самой стране.

Мы помогаем другим. Танки – это не просто украшение. Их используют как средство сдерживания, потому что у нас есть балтийские союзники с очень, очень большим соседом, который, как было показано, нападает на своих соседей,

– сказал министр.

По его словам, наличие танков в Дании – важный элемент сдерживания. Правительство страны должно заботиться о том, чтобы был определенный баланс.

"Нам нужно на чем-то учить датских военных и для этого нужно оборудование", – добавил чиновник.

Кроме того, Эллеман-Йенсен добавил, что Украина пока не обращалась в Данию с просьбой передать танки, а если бы запрос поступил, возможно, ответ был бы положительным после оценки всех возможностей.

Министр также отметил, что видит единственным путем завершения войны поражение России. Ведь, "если Путин победит, то он не остановится".

Какие страны предоставят танки Украине

Отметим, что больше всего танков для Украины обещают в США – 31 танк M1 Abrams, которых достаточно для обеспечения одного украинского батальона. К слову, Abrams – одна из самых совершенных танковых систем в мире, но для ее надежной работы требуется специальная подготовка, обслуживание и топливо.

Американские чиновники заявили, что пройдет минимум несколько месяцев, прежде чем Abrams доставят на поле боя.

Германия и Польша обязались отправить по 14 танков, а Лондон прогнозирует поставки своих Challenger 2 в течение нескольких недель. Министр обороны Германии Борис Писториус прогнозировал, что Берлину понадобится три-четыре месяца, чтобы отправить свои Leopard 2.

Португалия заявила, что может предоставить четыре Leopard 2, а Норвегия – еще восемь. Также заявления о предоставлении танков сделали Испания, Финляндия и Нидерланды.

А Франция, в свою очередь, рассматривает возможность предоставления Украине своих боевых танков Leclerc. Кроме того, Дания заявила, что может отправить 20 швейцарских танков Piranha в Украину.

Какие страны готовы предоставить боевые танки Украине / Инфографика 24 Канала