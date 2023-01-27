Серед таких країн – Данія. Однак міністр оборони країни Якоб Еллеман-Єнсен пояснив, що Данія має не так багато танків і поки не готова поділитися ними з Україною.
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Скільки танків в арсеналі має Данія
Загалом у Данії на озброєнні є 44 танки, з яких 14 базуються у країнах Балтії разом з контингентом НАТО, а ще 30 – у самій країні.
Ми допомагаємо іншим. Танки – це не просто прикраса. Їх використовують як засіб стримування, тому що у нас є балтійські союзники з дуже, дуже великим сусідом, який, як було показано, нападає на своїх сусідів,
– сказав міністр.
За його словами, наявність танків у Данії – це важливий елемент стримування. Уряд країни повинен дбати, щоб був певний баланс.
"Нам потрібно на чомусь навчати данських військових і для цього потрібне обладнання", – додав посадовець.
Крім того, Еллеман-Єнсен додав, що Україна поки не зверталася до Данії з проханням передати танки, а якби запит надійшов, то, можливо, відповідь була б позитивною після оцінки усіх можливостей.
Міністр також зазначив, що бачить єдиним шляхом завершення війни поразку Росії. Адже, "якщо Путін переможе, то він не зупиниться".
Які країни нададуть танки Україні
- Зазначимо, що найбільше танків для України обіцяють у США – 31 танк M1 Abrams, яких достатньо для забезпечення одного українського батальйону. До слова, Abrams – одна з найдосконаліших танкових систем у світі, але для її надійної роботи потрібна спеціальна підготовка, обслуговування та паливо.
- Американські чиновники заявили, що мине щонайменше кілька місяців, перш ніж Abrams доставлять на поле бою.
- Німеччина та Польща зобов'язалися надіслати по 14 танків, а Лондон прогнозує постачання своїх Challenger 2 протягом кількох тижнів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прогнозував, що Берліну знадобиться три-чотири місяці, щоб відправити свої Leopard 2.
- Португалія заявила, що може надати чотири Leopard 2, а Норвегія – ще вісім. Також заяви про надання танків зробили Іспанія, Фінляндія та Нідерланди.
- А Франція, своєю чергою, розглядає можливість надання Україні своїх бойових танків Leclerc. Крім того, Данія заявила, що може надіслати 20 швейцарських танків Piranha в Україну.
Які країни готові надати бойові танки Україні / Інфографіка 24 Каналу