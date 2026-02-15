Пять подрядчиков Минобороны подпитывают режим Лукашенко: детали резонансного расследования
- Пять украинских компаний финансировали режим Лукашенко, закупая товары для ВСУ через белорусские компании-посредники.
- Эти компании сотрудничали с менеджером Лукашенко Дмитрием Шершанем, который имеет белорусское и польское гражданство.
В течение большой войны группа, связанных между собой подрядчиков Минобороны, финансировали режим Александра Лукашенко и среднего сына белорусского диктатора Дмитрия. Они закупали товары для ВСУ у компаний, связанных с Беларусью.
Украинская часть такой схемы состоит из пяти компаний, которые систематически участвуют в тендерах Минобороны. Подробнее о сенсационном расследовании рассказала 24 Каналу расследовательница NGL.media Елизавета Чип.
Как украинские компании финансируют режим Лукашенко?
В ходе расследования журналисты обнаружили украинскую бизнес-сеть, которая использовала государственные деньги для закупки товаров для ВСУ через компании-посредников в Польше, Литве и Сингапуре. Их контролируют люди, которые непосредственно работают на белорусский режим.
Так, компании "Пролог сервис", "Бизнеском ЛТД", "Колтрейн", "Юнистком" и "Агротрейдинг групп", будучи официальными дилерами китайских заводов-производителей, покупали товары оборонного назначения не напрямую у производителей, а у менеджера Лукашенко – Дмитрия Шершаня. Он является официальным владельцем и директором польской компании Nobs.
"Хотя в польском реестре он указан гражданином Польши, однако во время исследования я обнаружила, что Шершань, кроме польского гражданства, имеет еще и белорусское. Уже 10 лет он является бессменным директором официального дилера подстанционного белорусского БелАЗа – компании "Белазия"", – отметила Елизавета Чип.
Справка. Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) – более 40 лет производит грузовые машины в частности для горнорудной промышленности. Это одна из самых прибыльных компаний Беларуси. С 2021 БелАЗ оказался под санкциями как компания, что в значительной степени финансирует режим Лукашенко и является ответственной за репрессии против граждан.
Большую часть своей продукции БелАЗ продает за границу и делает это через сеть подконтрольных дилеров. Главный экспортер БелАЗа – ТД "БелАЗ", 45% которого принадлежит белорусской компании "Президентский спортивный клуб. Именно ее контролирует средний сын Александра Лукашенко – Дмитрий Лукашенко.
Когда я спросила у украинских компаний, знают ли они, что сотрудничают с менеджером Лукашенко – Дмитрием Шершанем – мне ответили, что ничего не знают о "белорусской жизни" Шершаня, потому что для них он – поляк. Хотелось бы верить, что это случайность, однако при дальнейшем исследовании оказалось, что это не так,
– подчеркнула расследовательница.
Журналистам удалось выяснить, что до сотрудничества с польской Nobs, 5 украинских компаний покупали оборонные товары в сингапурской компании WNC, и литовской – Namowa. WNC является материнской компанией официального дилера БелАЗа – "Белазия", которой руководит Дмитрий Шершань, а Namowa – продавала украинским компаниям то, что закупала в WNC.
Сейчас, по словам журналистки, расследование пока не получило общественного резонанса, однако есть надежда, что на эту вопиющую информацию обратят внимание СБУ и НАБУ.
Бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали, когда он пытался пересечь границу Украины. Он является фигурантом масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, которую разоблачили НАБУ и САП. Стоит заметить, что у Галущенко есть законные основания для выезда за границу, поэтому, вероятно, задержали его именно по запросу антикоррупционных ведомств.
Экс-заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурму и его брата подозревают в хищении средств, связанное с энергогенерирующими предприятиями на оккупированной территории Запорожской области. Это произошло еще в 2019 – 2020 годах. Сам Шурма выехал за границу и не планирует возвращаться в Украину. Напомним, что его и брата в Украине объявили в розыск, однако он отметил, что от следствия не скрывается и готов сотрудничать дистанционно.
В Главном военном госпитале разоблачили коррупцию на 2,6 миллиона гривен. Там фиктивно устраивали на работу людей, которые в дальнейшем не появлялись для выполнения рабочих обязанностей.