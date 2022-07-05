В Минобороны ответили на угрозу со стороны Беларуси

Ситуация по поводу вероятного нападения со стороны Беларуси продолжает обостряться. В Министерстве обороны Украины прокомментировали угрозу нападения с этого направления.

Об этом 24 каналу сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что сейчас они работают относительно этого с информацией от Главного управления разведки МО Украины.

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Россияне сами не знают

По ее словам, Минобороны не должно давать свою позицию по этому поводу. В то же время, как пояснила Маляр, у россиян может быть несколько сценариев.

Они сами неуверенны, что будут делать завтра или послезавтра, поскольку ориентируются по ситуации и выбирают из этих сценариев наиболее эффективный именно в определенный момент. Как и мы рассматриваем все возможные сценарии, в том числе и угрозу со стороны Беларуси,

– отметила заместитель министра.

Нагнетание негативного отношения к Украине

Как отметила Маляр, сейчас в Минобороны наблюдают в информационном поле Беларуси нагнетание негативного отношения к Украине. Как она подчеркнула, это может быть маркером того, что они, по крайней мере, находятся в состоянии готовности, как одного из сценариев.

"Мы не можем на 100% что-то прогнозировать – это некорректно. Однако то, что их учения – это обычно прикрытие для готовности, то, что информационно они проводят определенные операции, как это делали в России регулярно – такие признаки есть", – заявила Маляр.

Может быть любой сценарий

Кроме того, она отметила, что враг может нагнетать все эти признаки, чтобы с помощью этого информационно работать с украинцами. То есть чтобы мы серьезно воспринимали угрозу нападения со стороны Беларуси.

Именно поэтому здесь может быть любой из сценариев. Его оценку уже дают специалисты, то есть разведка, которая делает свои выводы о вероятности,

– отметила Маляр.

Тайная информация

В то же время она также добавила, что такая информация поступает с грифом "совершенно секретно". Так что никто в эфирах ее озвучивать не будет, если для этого нет военной целесообразности.

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"Если в отношении военной операции у нас, наоборот, есть задача сказать – тогда это озвучат. Необходимо понимать такие вещи", – подчеркнула замминистра.

Маляр рассказала о вероятной угрозе нападения со стороны Беларуси: смотрите видео



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