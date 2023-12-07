Более 45 тысяч заявок: в Минобороны поразили результат рекрутинга

По состоянию на декабрь 2023 г. в Минобороны обнародовали первые результаты сотрудничества с частными компаниями. Речь идет о привлечении людей в ряды ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что с момента подписания соглашения с компанией Lobby X на площадке удалось разместить уже более 300 вакансий. Они – от разных подразделений.

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На эти вакансии откликнулось уже более 6 тысяч человек.

В то время как за весь период размещения вакансий в армии на Lobby X (от июля 2022 года) их количество составляет 1190, а количество отзывов – 45 тысяч,

– говорится в сообщении.

Украинцам напомнили, что действует возможность заключения контракта до завершения особого периода.

В ГУР ищут мечтателей и героев

Ранее в ГУР объявили о наборе в подразделения активных действий. Там подчеркнули, что именно им удается реализовать самые дерзкие планы. В частности, говорится о высадках в Крыму, освобождении острова Змеиный и "вышек Бойко", а также – множество других мероприятий. Некоторые из них – до сих пор засекречены. Украинцы услышат о них позже.

Среди требований к кандидатам – разведочный драйв. Ищут мечтателей и романтиков. Украинцев призывают присоединяться к рядам рыцарей.