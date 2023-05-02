В Минобороны прокомментировали данные США о колоссальных потерях России в войне

Раздаются разные цифры по поводу потерь врага. Генштаб ВСУ обнародует ежедневно официальную статистику. Однако партнеры называют другие данные.

В Белом доме обнародовали информацию, что потери врага за последние 5 месяцев составили более 100 тысяч. Среди них – 50 тысяч – это представители ЧВК Вагнера, а 20 тысяч погибли во время столкновений. Эти данные в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует 24 Канал.

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Маляр отметила, что следует понимать, как эти данные считают и что включено в эту цифру. В частности, только погибшие или раненые тоже. Чиновница объяснила, что раненые для войска – это тоже потери, поскольку они выходят из строя, а некоторые не возвращаются.

Военным языком потери – это раненые и погибшие,

– отметила Маляр.

Как считают потери врага

Она добавила, что во время боев тяжело считать точные потери врага. В настоящее время люди, считающие потери, заняты другим. Поэтому информация может быть несколько неточной.

В частности, это зависит от того, где находятся тела, можно ли их увидеть. Если уничтожается техника, то потери личного состава тоже приблизительны. Допускают, сколько людей могло находиться там.