Будут ли проводить в Украине дополнительную мобилизацию

В Министерстве обороны Украины объяснили, действительно ли будет дополнительная мобилизация. В частности, там отметили, что процесс будет проходить в соответствии с указами президента Владимира Зеленского.

Ответ предоставили в Минобороны Украины на запрос журналистов, информирует 24 канал. Там также объяснили, по каким указам проходит этот процесс.

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В Минобороны объяснили, будет ли дополнительная мобилизация

... Меры всеобщей мобилизации в Украине проводятся в плановом режиме,

– объяснили в Минобороны Украины.

В министерстве также отметили, что это происходит.

в соответствии с указом президента Украины от 24 февраля 2022 о всеобщей мобилизации, который Верховная Рада утвердила 3 марта 2022;

а также указом президента от 12 августа 2022 года о продлении срока проведения всеобщей мобилизации. Последний Верховная Рада утвердила 15 августа 2022 года.

Арестович объяснил, когда будет большая мобилизация в Украине

Алексей Арестович заявил, что необходимость усилить мобилизацию будет в случае, если Россия мобилизует миллион человек и хотя бы половину перебросит в Украину.

Хотя мобилизацию в Украине не прекращали, однако тогда может возникнуть необходимость мобилизовать, например, несколько десятков тысяч человек.

Где этих людей брать, если все разъедутся? Моряк поедет зарабатывать деньги, айтишник, но возвращаться им будет куда? Когда возникнет вопрос существования Украины, то где их искать?

– объяснил Арестович.

Именно поэтому, по словам советника главы Офиса Президента, вопрос о разрешении на выезд за границу моряков, дальнобойщиков и студентов отложен.

Важно отметить, что всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля. С тех пор ее четыре раза продолжали, в последний раз – 12 августа. Поэтому до 20 ноября Владимир Зеленский, скорее всего, снова должен внести в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней.

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