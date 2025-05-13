В мире растет запрос на безопасность, что увеличивает возможности для ВПК Украины, нардеп Игорь Копытин

Новые и старые военные конфликты в мире повышают запрос на безопасность и оборону. Это может стать стимулом для дальнейшего активного развития отечественной оборонной промышленности, считает народный депутат Игорь Копытин.

Качели геополитической нестабильности побуждает государства к укреплению обороны, что требует пересмотров бюджетов, которые направляются на армию и на изготовление вооружений. Например, 2024 года в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке мировые военные расходы достигли рекордных 2718 миллиардов долларов, а эксперты называют увеличение расходов на оборону самым стремительным годовым ростом по крайней мере со времен окончания Холодной войны.

Об этом в авторской колонке для LB.ua пишет народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин, передает 24 Канал.

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Расходы на оборону растут

По его словам, больше всего тратят на военные нужды пять стран: Соединенные Штаты, Китай, Россия, Германия и Индия – их доля составляет 60% от общемировых расходов.

в 2024 году Великобритания увеличила свои военные расходы на 2,8% до 81,8 миллиарда долларов, а Франция – на 6,1% до 64,7 миллиарда долларов. Военные расходы США в прошлом году также выросли – на 5,7% до 997 миллиардов долларов. Не отстает и Китай, что в прошлом году увеличил свои военные расходы на 7% до 314 миллиардов долларов. Государства стремятся усилить собственную безопасность и готовы инвестировать в это направление десятки и сотни миллиардов долларов,

– говорит Игорь Копытин.

По его убеждению, запрос на безопасность в мире усиливается, и это означает огромную потребность в закупках вооружений.

"Мировые производители вскоре начнут модернизировать производства и наращивать объемы, ведь спрос на продукцию ВПК растет бешеными темпами. Миллиарды долларов, заложенные в бюджеты стран, будут направлять на потребности безопасности, большинство которых связано с оборонными закупками", – считает народный депутат.

Он добавляет: Украина имеет развитый военно-промышленный комплекс, и в 2024 году наше годовое производство вооружений достигло 9 миллиардов долларов. При этом, говорит Игорь Копытин, 2025 года потенциал производства вооружений и военной техники в Украине может вырасти до 35 миллиардов долларов.

Украина активно закупает у своих производителей снаряды и технику. Однако надо помнить о том, что сейчас Украина не обеспечивает себя полностью всеми типами вооружений – до 40% импортируется. И в случае усиления военных конфликтов в мире спрос на импортное – европейское или американское – вооружение, как и его стоимость, будет расти. в этой ситуации Украине важно держать курс на усиление собственного оборонного комплекса. Ведь тот же конфликт Индии и Пакистана способен подогреть спрос и цены на рынке вооружений, что ощутимо будет бить по украинским оборонным расходам,

– отметил Игорь Копытин.

По его словам, сегодня иностранные производители заинтересованы в украинских оборонных технологиях и в возможности эффективно сотрудничать с украинскими компаниями. Игорь Копытин также привел пример немецкого холдинга Rheinmetall, что планирует завершить в 2026 году в Украине строительство своего завода, а его мощность должна значительно превысить запланированную.

"На фоне угроз безопасности в мире быстро растет запрос на вооружение, технику, новейшие технологии в оборонном сегменте, а значит потенциал украинского рынка может существенно возрасти. Важно усиливать сотрудничество с европейскими компаниями, ведь это выгодно и Украине, и Европе, которая на фоне изменения риторики со стороны ключевого партнера – США – активно увеличивает финансирование оборонных нужд. В ЕС и Великобритании существенно растут расходы на оборону, а Украина как крепкий и надежный партнер может и должна быть важной частью европейской безопасности, особенно с учетом потенциала развития нашей оборонной отрасли", – отметил Игорь Копытин.

Напомним, как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, производственный потенциал ВПК Украины в течение прошлого года вырос с 12 до 35 миллиардов долларов, благодаря чему Украина сейчас сама производит более 30% оружия и боеприпасов, что используют на поле боя ее Силы обороны в борьбе с российским агрессором.